¡Polémicas palabras! Ganadora de Masterchef México asegura que no hizo verdaderos amigos durante el programa

Una vez que culminó Masterchef en vivo reinó la polémica tras el triunfo de Adriana, pues a pesar de que ella siempre destacó con sus exquisitos platos e impecables técnicas para elaborarlos, no contó con gran parte del agrado o aceptación del público, pues ella siempre fue criticada por no mostrarse amigable, ni mucho menos humilde ante su avance en la competencia.

Sin embargo, hubo quienes alegaron que fue un resultado justo y merecido para una joven que ya era la segunda vez que participaba en esta contienda. Por eso, también sus fans estaban muy atentos a esas primeras palabras como ganadora de la octava temporada en la que más allá de expresar agradecimiento confesó que durante su estadía en la cocina más famosa del mundo no logró hacer verdaderos amigos,

Ganadora de Masterchef en vivo asegura que no hizo verdaderos amigos durante el programa

A criterio de la oriunda de Sinaloa ella estuvo siempre enfocada en ganar. Aseguró que no estuvo en esta contienda para hacer amistades, sino para demostrar de qué está hecha. Y esto al parecer lo logró con creces. Su carácter fuerte, así como su manera de decir las cosas de forma directa y sin "adornos", al parecer fue algo que no le gustó al resto de sus compañeros y del público que la calificó de altanera y presumida. Esto le hizo confesar que aunque la gente crea, ella no logró hacer verdaderos amigos en esta competencia.

"Soy muy de frente. A mí no me gusta el pleito ni andar cuchicheando. Yo siempre fui de '¿Tienes un problema conmigo? Me lo puedes decir', tal vez eso se ha malinterpretado, no lo sé, yo estoy contenta con lo que hice, no cambiaría absolutamente nada y la gente puede juzgar o decir, al final son personas que no me conocen, que solo me vieron dos horas, una vez a la semana". Estas fueron las primeras y contundentes palabras de la ganadora del trofeo dorado y el millón de pesos.

Esto, sin duda, generó un alto debate en las redes sociales, pues a criterio de la audiencia, ella debería tener una mejor actitud y no ir tan a la defensiva con el mundo.Sin embargo, esto es algo de lo que ella siempre estuvo consciente y aseguró prepararse de la mejor manera a fin de que no afectara su desempeño en la cocina, que era lo que realmente le importaba. "Estoy muy feliz. Cumplí mi sueño, que era ganar Masterchef. Para serte muy sincera, de un tiempo para acá me he venido preparando para comentarios y opiniones. Siempre habrá; uno no los puede controlar, la gente puede opinar o decir lo que piensa, pero la verdad me he enfocado en lo bueno", dijo.

Más palabras de Adriana tras su triunfo en Masterchef

Y aunque hay opiniones dividas en torno a su triunfo en esta contienda gastronómica, ella se ha mostrado muy enfocada y clara en lo que desea para su vida luego de haber alcanzado este tan enorme sueño. El mensaje que publicó en sus redes sociales a pocos minutos de saber que ella era la ganadora así lo demuestra.

"Nunca olvides de donde eres, nunca te avergüences de donde vienes, alégrate de tus raíces, emociónate con tu historia, transforma toda experiencia en aprendizaje, toma lo bueno y libérate de lo malo, se consiente, ámate, vive sin culpas, sé impecable con tus palabras, busca siempre la verdad, se leal, pero sobre todo CREE EN TI, no importa quien seas o de donde vengas, si yo pude, ustedes pueden, con todo mi amor Adriana Salcedo, La Master Chef 2020".

