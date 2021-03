Jennifer Lopez y Alex Rodríguez cancelan su compromiso y se separan

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez terminaron su relación luego de cuatro años juntos, según confirman fuentes conectadas a la pareja a TMZ. Las superestrellas se unieron por primera vez en 2017 y Alex le dio el anillo en 2019.

El exbeisbolista y la también empresaria no pudieron continuar ni con su romance ni con su compromiso de boda, tantas veces pospuesta por la crisis del Covid-19.

TMZ detalló que la relación que duró cuatro años terminó este viernes, pero que los motivos de la ruptura no le fueron revelados, aunque ésta se produce poco después de que se conocieran los rumores de que Rodríguez había estado manteniendo conversaciones por videollamada con Madison LeCroy, una de las protagonistas del reality estadounidense Southern Charm.

Mientras que fuentes cercanas al exdeportista negaron a Page Six que ambos se conocieran, LeCroy dijo que no se habían visto en persona, pero confirmó que habían "hablado por teléfono".

Según el medio, una fuente cercana a "A-Rod", como se conoce al exatleta, asegura que han decidido seguir distintos caminos.

"Ahora él está en Miami preparándose para la siguiente temporada de béisbol, y ella está grabando su película en República Dominicana", afirma la fuente.

Hace apenas unas semanas, Jennifer Lopez y ARod compartieron románticas fotografías de su viaje a República Dominicana , donde ella participa en el rodaje de la cinta Shotgun Wedding.

La ya expareja anunció su compromiso en 2019, después de haber mantenido una relación durante más de dos años, pero pospusieron su boda hasta en dos ocasiones, como reveló la intérprete el pasado mes de diciembre.

"Tuvimos que cancelar la boda…por covid, por la cuarentena. De hecho lo hicimos en dos ocasiones, pero la gente no se enteró", afirmó.

La última aparición mediática de la pareja fue durante la toma de protesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Durante la ceremonia, Lopez interpretó el tema This Land Is Your Land (Esta tierra es tu tierra), compuesta por Woody Guthrie y convertida en un himno nacional y antifascista.

