Ángela Aguilar lleva el look primaveral con mom jeans a la cadera, kimono selvático y zapatillas Gucci

Ángela Aguilar es una joven llena de talentos: con apenas 17 años, ya se perfila como una de las grandes cantantes de México, dueña de una increíble voz y de un carisma único. Pero a través de su canal de YouTube, donde cuenta con más de 2.3 millones de suscriptores, ha dejado ver que también le llama la atención la cocina.

Pues sí, entre su galería de videos se encuentran varios clips en los que la cantante se aventura a preparar diferentes recetas de comidas y postres, también de bebidas, haciéndole ver a su comunidad de fanáticos que siempre hay posibilidad de explorar diferentes aficiones, sin importar la edad que tengas.

El talento de Ángela Aguilar para preparar postres

Junto con sus primos, grabó en diciembre de 2019 un video haciendo deliciosas galletas, mostrando la excelente relación que tiene con ellos y lo mucho que disfrutan compartiendo actividades cotidianas como cocinar.

En otra ocasión, se aventuró en cambio con un platillo muy típico, como lo son los tamales de elote dulce. Este video lo grabó en casa durante el confinamiento por la pandemia, demostrándole a sus fans que el tiempo en casa puede ser bastante provechoso para aprender a cocinar o perfeccionar tus habilidades.

En cuanto a bebidas, a la hija menor de Pepe Aguilar se le ocurrió preparar para toda la familia agua de sandía, siendo uno de los videos más vistos de su canal de YouTube con más de 1.7 millones de reproducciones. Y es que no solo la receta resulta ser deliciosa, sino que Ángela Aguilar cautiva sus fans al mostrarse lo más espontánea posible, dejando ver su sentido del humor nato.

Cuáles son los planes de Ángela Aguilar para la primavera

Aunque en los últimos meses la cocina no ha sido el foco de Ángela Aguilar, ya que regresó a la música estrenando el tema Dime cómo quieres, junto a Christian Nodal, que hoy en día suma más de 266 millones de reproducciones en YouTube y el cual terminó fascinando a sus fanáticos.

Además, lanzó su propia versión del clásico tema Bésame mucho, disponible exclusivamente en Amazon Music, pero que también está colgado en YouTube, al ser grabado durante una presentación en vivo de la joven cantante.

Si, además de la música, te llaman la atención los atuendos de Ángela Aguilar, esta primavera puedes lucir perfectamente como ella, combinando un mom jeans a la cadera súper cómodo y versátil, con una camisa blanca clásica amarrada a la altura del abdomen, sumando elegancia al outfit con un kimono selvático verde y unas zapatillas blancas Gucci.

La ventaja de los looks con pantalones de mezclilla es que suelen ser muy versátiles: así que, si de repente no tienes ningún kimono en casa, no te preocupes ya que puedes lucir perfectamente este atuendo usando solamente el jean a la cadera con la camisa anudada.

De hecho, si te resulta más cómodo usar una playera blanca básica, en lugar de una camisa, también puedes hacerlo. Resulta un outfit bastante fresco para finales de la primavera y principios del verano, o si vives en una ciudad que es calurosa todo el año.

Mientras tanto, los fans pueden estar contentos ya que Ángela Aguilar junto a su padre se están preparando para ofrecer una ronda de presentaciones en Estados Unidos, como parte de su espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, que promete ser sorprendente para todo el público después de un año de pandemia y conciertos cancelados.

