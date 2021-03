Los próximos trabajos de Elizabeth Olsen tras el final de 'WandaVision'

Luego del final de la exitosa 'WandaVision', muchos fans de Elizabeth Olsen se han preguntado qué pasará en el futuro más cercano de la actriz en cuanto a producciones cinematográficas. Tras el agotamiento que generó la ficción, al menos en 2021 le toca descansar.

'WandaVision' se terminó de rodar a toda marcha tras las restricciones y medidas sanitarias que se generaron por la pandemia del coronavirus COVID-19. Con plena pandemia aún en el planeta, los compromisos de Olsen se centran solo en las exigencias de Marvel Studios y The Walt Disney Company.

El director de ‘WandaVision’ explica si la serie tendrá o no una segunda temporada Matt Shakman dejó la puerta abierta para una posible temporada 2 de la aclamada ‘WandaVision’

Según diferentes reportes de medios de comunicación que siguen de cerca el acontecer sobre producciones de las franquicias de superhéroes, no volveríamos ver a Elizabeth Olsen como la poderosa Bruja Escarlata hasta 2022, cuando se estrene 'Doctor Strange in the Multivers of Madness', la segunda película del Hechicero Supremo en la piel de Benedict Cumberbatch, esta vez acompañado en la cinta por Wanda Maximoff.

El estreno de 'Doctor Strange 2' está pautado para el 23 de marzo de 2022. En el largometraje conoceríamos qué ocurrió con la Bruja Escarlata tras el final de 'WandaVision', en el que empieza a estudiar el milenario libro darkhold, descubriendo sus nuevos poderes, tratando de precisar cómo volver a traer a la vida a su amado Visión (Paul Bettany) y a los gemelos Billy y Tommy.

Ya disponible 'Assembled'

Los fans de Elizabeth Olsen pueden volver a verla en 'Assembled', la serie documental de Marvel Studios que examina la creación de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su primer episodio se llama "Creando WandaVision", en el que se podrá disfrutar del detrás de cámaras de la ficción.

Además, antes del viernes 19 de marzo, día del estreno de 'The Falcon and the Winter Soldier', los seguidores del UCM pueden ver nuevos cortos de 'Legends', también en la plataforma de streaming de Disney, con videos sobre Falcon (Anthony Mackie), el Soldado del Invierno (Sebastian Stan) y el villano Zemo (Daniel Brühl), entre otros.

Todo lo que debes saber sobre ‘The Falcon and the Winter Soldier’, la próxima serie de Marvel que se estrena en marzo Tras el final de ‘WandaVision’, Marvel Studios se mantendrá entre las tendencias con el estreno de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: