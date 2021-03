Kate del Castillo es una diosa primaveral en vestido amarillo de gasa plisada y de mangas tipo cascada

Kate del Castillo se ha dedicado en los últimos años no solo a actuar en series y películas, sino a explotar todo su talento también como productora junto a su equipo de Cholawood Productions, el cual en 2020 firmó un acuerdo con Endemol Shine Boomdog para producir más series conjuntamente en español y en inglés, significando un nuevo reto más en su carrera como artista.

En una entrevista que concedió al canal de YouTube TV Latina, la actriz de 49 años aseguró que los roles latinos en la televisión han estado evolucionando y siendo cada vez mejores, pero que todavía faltan muchas cosas por alcanzar en este sentido: "Gracias a Dios son otras épocas pero, la verdad, no estamos donde yo quisiera que estuviéramos, todavía nos falta mucho, estamos apenas empezando y te estoy hablando apenas de hace tres años".

Kate del Castillo y su reciente trabajo como productora de series

"Nada más por ser hablado en español nos ponen siempre en otro lugar, o hasta el final, y ahora ya no, ya se dieron cuenta de que La reina del Sur batió récords de audiencia en el horario estelar, entonces dicen algo debe haber ahí que a lo mejor me puede sumar, que es en lo que yo insisto, no es una cosa o la otra, es que si nos unimos, vamos a sumar y eso es lo que yo quiero hacer en Endemol", enfatizó, sobre la alianza entre su productora y la que menciona en la conversación.

La protagonista de series como Ingobernable y La reina del Sur, insistió en que su objetivo como productora es hacer buenos programas de televisión, sin catalogarlos como latinos, ya que no busca etiquetar el contenido sino hacerlo para audiencias universales.

"No quiero hacer programas latinos porque yo soy latina y no veo todo el tiempo programas latinos. Veo buenos programas, pueden ser latinos o no, veo buenos programas pero no los catalogo y no quiero que me cataloguen y yo no lo voy a hacer, porque quiero quedarme fuera de estereotipos. Quiero mostrar mujeres inteligentes, no sexualizadas, cuesta trabajo y lo estamos haciendo cada vez más (…) yo quiero ver más nombres como el mío en películas como Bad Boys, quiero ver más nombres en puestos increíbles, dejar de hacer las sirvientas (…)", manifestó la hija menor de Eric del Castillo.

Aunque las fans de Kate del Castillo primero se acercan por sus cautivadoras series y películas, disfrutando de historias únicas, luego también buscan referencias de la actriz en cuanto a moda, ya que sus atuendos en los eventos y alfombras rojas son sumamente elegantes.

En una pasada sesión de fotos, posó con un exquisito vestido verde lima de seda, de escote en V y mangas largas, finalizando con una fabulosa falda plisada y de estilo sirena, ajustado en las caderas y más ancho de las rodillas hacia abajo.

Y así como el verde en un tono característico de la primavera, también lo es el amarillo. Si se trata de tu color favorito, puedes usarlo al mejor estilo de Kate del Castillo, en un vestido de gasa plisado, de escote en V y mangas estilo cascada, un atuendo muy favorecedor para las mujeres, no importa la edad que tengan.

Otro modelo en amarillo que puedes usar es este vestido asimétrico, pero confeccionado en seda satinada, un tipo de tela más adecuado para las galas y alfombras rojas por su nivel de sobriedad y elegancia. En este caso, Kate del Castillo aportó más color aún con aretes y anillo turquesa.

