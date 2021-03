Altaír Jarabo enseña cómo lucir con elegancia un blazer de seda blanco con top off shoulder y pantalón a la cintura

Altaír Jarabo, a lo largo de su carrera como actriz, ha sido un ejemplo de trabajo, disciplina y empoderamiento. Todos sus logros han sido por mérito propio, trabajando muy duro para conseguir cada papel en telenovelas y, además, demostrándole a las mujeres que son capaces de lograr todo lo que se propongan si se esfuerzan por ello.

Aunque de su vida privada y sentimental habla muy poco, la antagonista de telenovelas como Abismo de pasión y Vencer el desamor siempre está abierta para hablar de sus personajes. Y en una pasada entrevista para el programa El gordo y la flaca, le consultaron qué tanto se paría ella a sus personajes de villanas y esto contestó.

Qué tanto hay de Altaír Jarabo en sus personajes de villana

"La verdad es que me preguntan qué tengo en común con (…) con los personajes de repente medio villanos que hago, y no tengo nada (…) no por buena, porque creo que nadie es completamente bueno ni completamente malo, pero lo que sí creo es que si un hombre no te quiere, yo no haría lo que hacen las villanas de estar ahí, moliendo", manifestó Altaír Jarabo, dando además una muestra de amor propio.

De inmediato, saltaron los comentarios de admiración hacia la actriz de 34 años, ya que confirmaron una vez más que es una mujer fuerte y valiente, que motiva a las mujeres a buscar realmente lo que merecen y no las sobras de una pareja: "La mejor lección de Altaír", "Hermosa y con personalidad", reaccionaron en el video publicado en YouTube.

También se ha declarado como una mujer clásica a la hora de tener pareja, ya que en lugar de un 'galán', valora sobre todo la caballerosidad en un hombre. "A lo mejor yo soy clásica, a mí toda la vida me han matado los hombres caballerosos, que cuidan como hablan, que tienen una consideración especial en cómo se conducen contigo", confesó durante una entrevista al programa Después de la función, de El Heraldo de México.

"A mí me ha parecido atractivo alguien que yo digo, ay me puedo recargar en él en momentos emocionales, en momentos de problemas que hay que pensarle, alguien en que yo confíe en su criterio y que me sienta apapachada, cuidada, eso me llama la atención", enfatizó la artista.

El lado clásico de Altaír Jarabo a la hora de armar sus looks

Así como Altaír Jarabo es clásica a la hora de estar en una relación, también lo es a la hora de vestir. La elegancia es una de las características que define sus atuendos, viéndose increíble en cada una de sus apariciones en público o en redes sociales.

En una reciente sesión de fotos, mostró varios atuendos que perfectamente sirven para lucir moderna y elegante en esta temporada primaveral. Con un mini jumpsuit blanco de gasa, con estilo asimétrico, deslumbró recientemente, dejando en el pasado los maxi abrigos invernales que usó en sus recientes vacaciones por Europa.

Instagram

Aunque si eres fan de incorporar blazers a tus atuendos, puedes hacerlo perfectamente al mejor estilo de Altaír Jarabo: en una de las fotos de su más reciente sesión de trabajo, lució un magnífico traje sastre rosa pastel de pantalón a la cintura y blazer de solapas grandes, muy favorecedor para las mujeres de cualquier estatura y figura.

También mostró otra versión de este conjunto, pero usando ahora un pantalón blanco de corte alto con un maxi blazer de seda, complementando el outfit con un corsé nude, un básico que se puede combinar incluso con faldas y pantalones de mezclilla, si así lo deseas según la ocasión.

