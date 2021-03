Cineteca FICG y Cineforo reabren sus salas al público en Guadalajara

Una buena noticia para los cinéfilos: se reabrirán las salas de la Cineteca FICG y del Cineforo.

Los espacios de la Universidad de Guadalajara vuelve a encender sus pantallas para recibir al público.

Tras un año de la declaratoria de pandemia por la Covid-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que derivó en el cierre de recintos y eventos dedicados al entretenimiento, se vuelven a proyectar cintas, a partir del próximo 18 de marzo.

La directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Estrella Araiza es de suma importancia que los usuarios puedan disfrutar del cine en un lugar seguro.

Por lo que contará con filtros con toma de temperatura, gel antibacterial, uso obligatorio de cubrebocas para ingresar y permanecer en las instalaciones, un aforo reducido, y distanciamiento entre butacas.

Programación de reapertura

Las películas y ciclo con los que se encenderán ñas pantallas este 18 de marzo son:

Los días más oscuros de nosotras de Astrid Rondero,

Eraserhead (restauración 4k) de David Lynch.

Yo no me llamo Rubén Blades de Abner Benaim.

Además el Ciclo: Amor. El Cine de Wong Kar-wai: In The Mood for Love, Chungking Express, Fallen Angels. También, tendremos la proyección de Aviesc Who? Fashion Films.

Harry Potter

Para los fanáticos de la saga de J. K. Rowling, se proyectá el ciclo de películas de Harry Potter, del 20 al 28 de marzo en la pantalla Bicentenario.

Será completamente gratuito.

