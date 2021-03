Edgar Ramírez y Jennifer Garner, las claves del éxito de la película Hoy sí

La cinta Hoy sí (Yes day) se convirtió en una de las cintas más vistas del fin de semana en streaming, ocupando el primer lugar en Netflix. La película tiene varios elementos para ser un éxito, ser una comedia familiar, el mensaje de compartir tiempo de calidad con los niños, además de las actuaciones de Jennifer Garner (Allison Torres) y Edgar Ramírez (Carlos Torres).

El actor venezolano que ha protagonizado filmes de acción como Punto de quiebre o Manos de piedra conversó con Publimetro sobre el cómo fue salir de su zona de confort.

"No fue nada fácil. Siempre he sentido mucho respeto con los actores de comedia, y mis películas favoritas de la vida son comedias, además históricamente es el vehículo para hablar de los problemas de la sociedad. Un ejemplo claro es Cantinflas, te mueres de la risa con lo que dice pero realmente es una critica muy fuerte a los problemas del momento. Además la comedia tiene que ver todo con el ritmo, es como música y yo venía de papeles dramáticos donde todo es más lento. El ritmo depende mucho del director y nosotros tuvimos a Miguel Arteta, que es estupendo".

En lo que se refiere a la química que logró con Jennifer Garner, Ramírez comentó, "es de la gente que llega a tu vida y te la cambia, eso es algo por lo que me siento muy agradecido. Además nuestra amistad se consolidó en la pandemia, fue una química como a primera vista, me invitó almorzar para hablar de la película y fue como reencontrarnos, y eso nos ayudó mucho. Además tenemos vidas muy parecidas, yo no tengo hijos pero estoy muy presente en la vida de mis sobrinos y me ha tocado en múltiples oportunidades ejercer el rol paterno, y ella y yo tenemos valores muy similares, en lo que creemos que puede ser importante para los niños; creemos mucho en la estructura, y los niños además del amor, necesitan estructura, apoyo, guía y eso fue un tema muy importante de la película".

Y agregó, "el objetivo de mi personaje, Carlos Torres, es entender que es importante involucrarse en la estructura de los niños. Otro punto de la historia es la distribución de los roles en la crianza de los niños, en cualquier tipo de familia debe de haber una distribución equitativa, mi personaje es como si fuera un cuarto niño y eso sucede mucho. A pesar de ser una cinta para toda la familia, también hay una historia de amor entre Jennifer y yo donde se restablece el balance porque yo aprende a que debo ayudarla; es muy importante transmitir el mensaje que los hombre nos debemos involucrar en el rol de la crianza de los niños".

Edgar Ramírez hace un Yes day en familia

Edgar no tiene hijos, sin embargo aplicó el Yes day con sus sobrinos y compartió su reacción, "la cara se les iluminó y cuando leí la lista, lo que los niños te piden es tiempo y atención. Y si algo nos ha enseñado la pandemia es que el tiempo y la atención no la tenemos garantizada y que el regalo más bello que le podemos dar a la gente que amamos es tiempo, y es por eso que me parece tan bello el concepto de la película", y siguió "la película es muy divertida, además el concepto es una belleza. Me conmueve mucho el concepto del filme, y mientras más hablo con gente que la ha visto, ratifico que además de lo divertido, hay algo muy importante en el concepto que básicamente es una restauración del balance en las relaciones, y claramente la historia basada en un libro para niños, pero es una cosa terapéutica, y eso para mí fue muy importante desde el principio".

