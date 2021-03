El destino profesional de Anette Michel es cada vez más incierto, sobre todo desde que decidió despedirse de la conducción de Masterchef México, espacio en el que estuvo durante 8 temporadas ininterrumpidas, para encaminar su futuro hacía las telenovelas. Sin embargo, los primeros intentos que ha dado no han sido los más fructíferos, pues tras revelarse el elenco de la nueva producción de Televisa llamada “La desalmada”, su no nombre no fue requerido en ella.

Y es que la mexicana no dudó en asistir al casting de esta creación de Alberto “El güero” Castro para ver si lograba entrar en esta historia que desde ya está dando de qué hablar. Sin embargo, al ser anunciado quiénes estarán en esta trama, Michel quedó por fuera .

¿Por qué fue rechazada Anette Michel?

Los rumores iban y venían. Cada vez se hacía más notorio que la guapa actriz y mexicana quería tomar otro rumbo fuera de su canal TV Azteca, sin embargo, ella logró desconcentrar a la audiencia, pues a tan solo semanas de asegurar que seguiría en Masterchef México, se conoció que no solo se despedía de este reality gastronómico, sino también de la empresa televisiva que la vio crecer profesionalmente.

A través de espacios como Ventaneando, sus conductores ya lo habían anunciado. Anette estaba a un paso de cambiar de rumbo y Televisa era uno de sus objetivos, así como el regresar a las telenovelas. Y aunque esto resultó un poco truncado, no hay que descartar que la rubia pueda sorprender nuevamente al anunciar otro proyecto como “Vencer el pasado”, otra telenovela que está a la vuelta de la esquina para estrenarse.

En su lugar, figuras como Livia Brito y Marjorie de Sousa fueron las actrices que se ubicaron en los papeles protagónicos de estas novelas dejando claro que ese no sería el lugar que ocuparía Michel, por lo menos, por ahora. Sin embargo, queda esperar qué otros anuncios ofrecerá Televisa sobre sus producciones que ya se están agendado para ser grabadas en sus estudios y exteriores, tomando las medidas de bioseguridad tras la pandemia del Covid-19.

Carrera y éxitos

Michel no solo ha destacado por su belleza ante las cámaras, sino también por su talento y habilidad de adaptarse a todos los papeles o roles que le toca asumir ante cada proyecto en el que es requerida. No en vano inició su carrera desde muy joven. Un ejemplo de ello fue “Al norte del corazón”, la primera telenovela en la que haría su debut cuando tenía tan solo 26 años. Luego de esto se sumaron una gran cantidad de telenovelas, series y realitys que animó con una impecable destreza.

Sin embargo, desde que asumió la conducción de Masterchef México consolidó no solo su imagen sino su proyección en la televisión. Elegancia, glamour, simpatía, así como una buena vibra es lo que logró transmitir durante las ocho temporadas de este espacio tan famoso y querido por la audiencia. Solo queda esperar quién ocupará su lugar en la novena entrega que aún no tiene fecha de llamado a casting para elegir los concursantes, así como para ser estrenado en pantalla.

Por lo pronto, Michel se encuentra libre y recordando los mejores momentos de su paso por algunas de las que considera sus mejores experiencias. Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram en la que recordó una firma de autógrafos debido a la exitosa gira que hizo con su primer papel en una novela mexicana.

