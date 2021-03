Horacio Villalobos ha sido tema de conversación de algunos usuarios de las redes sociales.

Hace unos días, el presentador contestó a las acusaciones de Natalia Téllez, en el que desmintió que tuvo acciones transfóbicas en el pasado.

“No puedes tachar a alguien de transfóbico, solo por haber tenido problemas con una persona, que por coincidencia es trans”, contó Horacio sobre Alejandra Bogue durante un comunicado de TV Azteca.

Horacio Villalobos confesó que Natalia Téllez habló sin conocer detalles de su relación con Alejandra Bogue.

Añadió que en el pasado, puso en riesgo a los miembros de Desde Gayola con su comportamiento antiprofesional.

“Un día, no sé en qué estado estaba, pero hizo un video de Youtube espantoso, donde a otras compañeras no las baja de put… Es un video realmente infame. Yo no contesté porque dije ‘no voy a bajarme a ese nivel’. No entiendo por qué Natalia Téllez decide tacharme como transfóbico, seguramente Alejandra Bogue le habrá contado no sé qué historia”, añadió el comunicador.

Reacciones ante la controversia

Los internautas han tenido varias reacciones, algunos lo apoyan con la creación del hashtag #YoConHoracio; mientras que otros lo señalan por su polémica carrera.

“A Horacio Villalobos lo he seguido en todos los programas en los que participa porque me parece una persona interesante, si no les gusta no lo vean. Si se peleó y trato mal a esta persona es un asunto entre los dos, nadie sabe lo que realmente sucedió. No hay que hablar sin conocer las dos versiones”, escribió Gabriela Santiago.

Publimetro Mexico 26 Mayo 2020 Presentan a Horacio Villalobos como nuevo conductor de Venga la alegría Horacio Villalobos, una carrera en la televisión.

“Este es el comentario de un chico que se llama Raúl y que razón #YoConHoracio : Si Horacio fuera transfobico o incitador al odio simplemente no hubiese abierto el camino ni luchado para que varias personas trans (incluyendo a La Bogue) pudieran tener espacios en la televisión por su talento y no sólo para que se burlaran de ellas”, añadió Daniela Serrano.

Qué tanto les preocupa lo que diga o haga Horacio Villalobos, si el sujeto criticaba los programas de revista matutinos, los tachaba de basura, y terminó trabajando en Venga La Alegría.(programa de Tv Azteca, la empresa más anti LBGT del país). — HAS (@Mrcamello) March 16, 2021

@laboguebo5 a mi también me ha atacado Horacio Villalobos continuamente. Si tú levantas un acta contra el yo también lo hago contigo y es más @anakatiria me ayudas con esto porfa amiga? Me orientas como defendernos contra este desgraciado. — Adriana Bello (@Adriana_bello) March 16, 2021

Ese Horacio Villalobos lo que necesita es que lo obliguen en TV Azteca a trabajar con la Bogue para que se vuelvan súper amigos y ya lo pasado pasado, como lo hizo con Danna Paola, que ya nadie se acuerda de como se burlaban de ella en Nocturninos, ella siendo menor edad. — Marielba Hernandez (@MakiGamer) March 16, 2021