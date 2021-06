Adamari López se luce en unas clases de crossfit a sus 50 años

La presentadora del matutino de Telemundo, Adamari López, ha estado en el ojo del huracán tras anunciar su separación de su pareja los últimos diez años, el coreógrafo Toni Costa. En medio de la polémica, la boricua está más enfocada que nunca en su bienestar físico y mental.

En el reciente programa Hoy Día demostró su fortaleza con una dura rutina de crossfit, poniendo a prueba su condición física tras perder más de 15 kilos con un nuevo estilo de vida saludable que no duda en compartir con sus seguidores.

Con camisa blanca y licra verde, la boricua apareció junto a la también presentadora Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, siguiendo una sencilla rutina de 5 minutos dirigida por el entrenador Lucas Cancelier. “Si usted quiere lucir un cuerpo de verano aguante el pico, coma saludable y una rutina de crossfit pudieran ser los mejores aliados”.

El profesional explicó los beneficios de esta sencilla rutina entre estos la pérdida de peso además de ganar resistencia y mejorar el equilibrio, así como el acortamiento del entrenamiento. Las animadoras se mostraron mu entusiasmadas y enseguida se posaron en sus mat para seguir los ejercicios.

Adamari López ha sorprendido con su cambio de figura. La también actriz admitió que tomó la decidió radical resignada a no querer llegar a los 50 años luciendo tal cual se veía. Además dijo haber sido influenciada por las críticas en las redes sociales sobre su peso.

¡Manos a la obra! La boricua se mostró en su Instagram practicando ejercicios también con su familia, desde rutinas en el gimnasio hasta coreografías dirigidas en casa por su entonces pareja junto a la pequeña Alaia.

Su cambio ha sido notable también en el programa Hoy Día donde comenzó a lucir vestidos más cortos y ajustados, así como atuendos más juveniles y en tendencia que le ganaron los elogios de los fanáticos, en especial seguidores que también buscan cambiar su apariencia.

La boricua ha sido destacada además como una de las más bellas de los 50 de la revista People en Español, al lado de la exMiss Universo, Dayanara Torres; el mexicano Eugenio Siller; Ricky Martín y William Levy. López además engalanó la portada de esta edición especial al lado de famoso como Carmen Villalobos y Ana Patricia Gámez.

“Agradecida, enfocada y motivada… Los quiero mucho!!”, expresó la presentadora de Telemundo al compartir uno de los sexys atuendos para el matutino. Los elogios no se hicieron esperar así como los mensajes de apoyo sobre su situación sentimental.

“Delgada o no delgada eres preciosa como quiera”, expresó una fan, mientras que en otro de los comentarios aseguraron que la boricua luce más joven y logró quitarse al menos 10 años de su look. “No puedo creer que esta chica tenga 50 años… Que hermosa… Comparte el secreto”.

Tanto Toni Costa como Adamari pidieron respetar la intimidad de este momento de reflexión que han decidido tomarse. La animadora aseguró que la decisión fue pensada y analizada, tomando en cuenta además ese bienestar integral que ha procurado en los últimos meses.

“Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales el amor y la unión nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaia es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece tener ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”, expresó el bailarín español.

Pero la separación no es definitiva, según los mismos protagonistas. Adamari aseguró que decidieron darse un tiempo para reevaluar la relación y ver si es posible rescatarla. “En más de ocasión la vida me ha dado oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo pero por sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia, todo siempre puede lograrse”.

TE PUEDE INTERESAR: