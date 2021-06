La carrera de Itatí Cantoral quedó marcada para siempre después de interpretar magistralmente el personaje de Soraya Montenegro, en la telenovela María la del barrio. Esta historia se transmitió por primera vez en México entre 1995 y 1995 y, más de 20 años después, el público sigue recordando a esta villana.

“No sé por qué a Soraya la adoran, siendo tan mala (…) me dicen, por favor, cachetéame, dime lisiada (…) tengo un fan en Los Angeles que siempre viene aquí al estudio para que yo le diga lisiado (…)”, confesó en una pasada entrevista en el programa de Omar Chaparro.

Itatí Cantoral hermosa en pantalón de látex y maxi blazer

También se refirió a esta época de pandemia. Mientras que muchas personas alegan haber aprendido algo durante el encierro en casa, Itatí Cantoral estuvo en total desacuerdo: “Ay no, yo ni aprendí ni me enseñó nada, me ha parecido espantosa, todos los días pienso que ya se va a acabar (…) se fue mi mamá, el maestro Manzanero, se ha ido muchísima gente”.

Habló sobre el lamentable contagio de su mamá por Covid-19, que terminó arrebatándole la vida. “En el caso de mi madre, fue la enferma la que la contagió”, dijo. Recordó que su mamá le pidió que no la lloraran: “No me deja caer”, agregó, asegurando que su mamá la llena de fuerzas para salir adelante.

Y, en honor a su madre, ha seguido adelante con sus proyectos profesionales que tantas satisfacciones le han dejado recientemente. Tiene un talento para la comedia innato y lo confirma en cada uno de los episodios de la serie Se Rentan Cuartos, transmitida por Comedy Central.

También se ha convertido en toda una modelo a sus 46 años: en las calles de Lima, Perú, acaparó miradas con un pantalón de látex con un maxi blazer negro y unas sandalias de plataforma.

Las polémicas declaraciones en el programa de Yordi Rosado

Hace un par de días, Itatí Cantoral generó polémica al confesar que le había sido infiel a Eduardo Santamarina cuando todavía no se habían divorciado, hace varios años. Así lo dijo durante una entrevista con Yordi Rosado.

“Yo empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y no estaba yo divorciada. Yo ya no sé quién salió primero con quien. Más allá de eso, me cambié de empresa. Yo siempre he sido muy derecha. Me sentía como que me alejé de lo de Susana, me sentía culpable porque yo también lo hice, no la odiaba como la podría uno odiar”, explicó Cantoral.

Recordó, además, de cómo se enteró de la infidelidad de su ahora ex esposo: “¿Cómo me di cuenta? Porque le intercambié a mi chofer. Y así me enteré. Me dijo el chofer. No fue Susana González. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también. Fueron muchos errores. No sé si más míos o de él. Eduardo se casó muy enamorado, era el más contento cuando tuvo a sus hijos. Hizo un escándalo. Esas cosas no se mienten. Así sucedieron las cosas”.

