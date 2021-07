Bella de la Vega revela cuánto gana por su perfil en OnlyFans

Tras protagonizar una polémica por compartir una publicación en la que aseguraba que buscaba una nueva pareja a cinco meses de quedarse viuda, la actriz Bella de la Vega habló de su progreso en la plataforma de contenido exclusivo Onlyfans.

En una entrevista con la revista TVNotas, la actriz, quien era esposa del también actor José Ángel García, papá de Gael García aseguró:

“La respuesta de los chicos ha sido fantástica; acabo de cumplir dos meses en esta plataforma y ya tengo 400 suscriptores que pagan una mensualidad de 200 pesos, que no es para nada cara”, reveló.

La también modelo aseguró que el dinero que obtiene de la plataforma asciende a casi 4,000 dólares, aproximadamente 80 mil pesos, pero esta cantidad disminuye a alrededor de 3,000, unos 60 mil pesos mexicanos por la comisión que obtiene la plataforma.

“El dinero me cae muy bien para la gasolina, los gastos de la casa y la lencería que compro”, aseguró para la revista semanal.

Además, compartió que busca seguir creciendo en el emprendimiento de ofrecer contenido exclusivo.

“Quiero tener más seguidores en OnlyFans, y ahora que estoy en ¡Quiero cantar! de Venga la Alegría, ojalá más gente se suscriba”, concluyó, pues en su momento aseguró que la fama que obtuvo de haber participado en Survivor México le permitió abrir su propio canal.

Bella de la Vega busca una nueva pareja

Bella de la Vega también habló sobre su polémica búsqueda de un nuevo romance, en la que estableció ciertas condiciones, como no tener hijos, dedicarse a las artes escénicas y tener más de 40 años.

“Quiero a un hombre igual que José Ángel, que sea atractivo, que de preferencia se dedique a las artes escénicas, porque es lo que me apasiona y haríamos buena mancuerna. Busco un actor, productor o director”, compartió para TVNotas.

Además, aseguró que ya tiene varios prospectos, pero no cualquiera podría conquistar su corazón. “Ya tengo como tres mil candidatos, pero no me voy a ir con cualquiera; si quiero a alguien como José Ángel, la competencia es muy dura. Quiero a todo un caballero y estoy muy entusiasmada”, confesó.

Sobre las duras críticas que recibió por apenas haber guardado un luto de cinco meses, la artista considera que ya es tiempo suficiente para rehacer su vida. ““Poco a poco fui sintiéndome mejor de ánimo, y un día me dije: ‘Ya es tiempo de ir viendo prospectos’. Quiero a alguien que me ame y a quien yo ame; quiero compartir con alguien tantas cosas buenas que tengo para dar”.

Sigue guardando luto

Sin embargo, Bella de la Vega no descartó que José Ángel, con quien se encontraba en una relación cuando este falleció de fibrosis pulmonar a los 70 años, sigue estando presente en su vida. “Sí, aún lloro su partida; hay momentos en que recuerdo todo lo que vivimos y me pongo nostálgica. Siempre voy a extrañar a José Ángel, pero la vida sigue”, confirmó.

Bella aseguró, por otro lado, que a partir de la partida de su esposo ha podido hacerse de un nombre propio sin necesidad de seguir siendo famosa a partir de José Ángel García.

“Ya no soy la ex de un gran señor como don José Ángel, toda la gente ya me conoce como Bella de la Vega y he salido adelante en mi carrera sin él. Todo lo que he hecho ahora, ha sido por mí misma”, finalizó.

