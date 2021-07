Se burlan de Laura G por su debut como cantante en Venga la alegría

Después del éxito de Las estrellas bailan en Hoy, Venga la alegría no se quiso quedar atrás y lanzó su propio reality llamado Quiero cantar en Venga la alegría, en el cual está participando Laura G.

La conductora hizo su debut como cantante este martes, interpretado el tema El chico del apartamento 512, sin embargo y a pesar de que la votación le favoreció, en redes se convirtió en tendencia debido a su “mala interpretación”.

Venga la alegría

Así fue como cantó:

Cuando escuché cantar a Laura G en "Venga la alegría"#QuieroCantarVLA pic.twitter.com/OYV3iP0L7M — Kobis (@Kobis_38) July 13, 2021

Las burlas y memes en Twitter, no se hicieron esperar. De hecho hasta hubo quienes recordaron su pasado, cuando fue captada con Carlos Loret de Mola en una cabaña en la Marquesa.

México al escuchar a Laura G cantar.#QuieroCantarVLA pic.twitter.com/aMAL5EYn7t — Miguel De Jesús Zepeda (@JessMigue_Zp) July 13, 2021

El chacal de sábado gigante si hubiera estado Laura G en su programa… pic.twitter.com/j32WjAgZ6V — Woodyelbotasmiadas (@Woodyelbotasmi1) July 13, 2021

Todos escuchando cantar a Laura G // yo al enterarme que hay gente que aún ve VLA pic.twitter.com/OSOnHtOHoT — Ryu Yagami (@YagamiRyuichiro) July 13, 2021

Eso les pasa por estar viendo porquerias de las televisoras basura, ya leí que lea pusieron a Laura G cantar, pero no aprenden. — Jesús Torres (@jestoar) July 13, 2021

Era una Canción de selena, No hay algo más simple que una canción de Selena Y TE ESTABAS AHOGANDOO Laura G#QuieroCantarVLA pic.twitter.com/lsbDSNxOnZ — Abraham (@CdrAbraham) July 13, 2021

Laura G después de Cantar… pic.twitter.com/HYk1N0cC47 — paco fuentes maldonado (@pacofuentesmal1) July 13, 2021

@CarlosLoret viendo que Laura G es tendencia por "cantar". pic.twitter.com/XMMkVXm9wF — Soda Popinski (@Soda_Pop_inski) July 13, 2021

¿Quiénes participan en Quiero cantar?

Además de Laura G, encontramos a Bella de la Vega, Curvy Zelma, Natalia Alcocer, Brissia, Capi Pérez, Ricardo Casares y Anette Curubu. Además de Ismael Zhu, Roger González, Rey Grupero, Joss Payaso Destrampado, Oskarin Payaso Destrampado, Kristal Silva y Mariano Sandoval.

Laura G recuerda encuentro con Carlos Loret de Mola

En mayo de 2020, la conductora del matutino sorprendió a sus compañeros y público al recordar el momento en que se le relacionó con el también presentador de noticias Carlos Loret de Mola, en 2011.

Mientras Laura hablaba con un especialista en la emisión sobre cómo elegir mejor a una pareja, la presentadora aseveró que enamorarse de una persona equivocaba es algo común, sobre todo en México y describió cómo es que a ella le sucedió lo mismo con su entonces compañero en la emisión Primero Noticias.

“Yo me enamore de la persona equivocada y el precio es muy alto. Altísimo. Y es muy complicado porque cuando estás ahí estás cegada por muchos problemas, por la admiración, por falta de autoestima, por problemas en casa, pero por más que la gente te dice que por qué estás ahí, pues te quedas ahí” dijo, sin embargo, aseveró, esta experiencia fue un gran aprendizaje para ella: “Con el tiempo te das cuenta que no se trata de un error, sino de un aprendizaje. En mi situación lo veo como un aprendizaje. Aprendí lo que quiero y lo que no para mi vida”.

Laura dijo que luego de haber sido señalada como la “amante”, todos estos años ha tratado de enmendar su error, al grado que tuvo que pedirle perdón a sus papás.

“Han sido muchos años de cargar ese equipaje. Yo recuerdo que salía a un restaurante y me señalaban, como si hubiera matado a muchas personas. Era muy chica, tenía 20 o 22 años, ahora pienso muy diferente. Lo que no se vale es que te sigan juzgando por un error en la vida y te lo sigan recalcando. Fueron años de tristeza, año de aceptar lo qué pasó, de pedirle perdón a mis papás, pero pedirme perdón a mi misma”.

La presentadora detalló que tras el encuentro tuvo que tomar terapia para poder sanar sus heridas.

“Se lo he dicho a mi terapeuta. Hablé con él y me tuve que destrozar y analizar mi situación y decirme a mí misma ‘Laura perdónate. Eso pasó hace años y ahora puedes elegir lo que quieres en tu vida’. Si se los cuento es porque si ustedes están pasando por algo similar, si están en una relación donde están enamoradas de una persona equivocada y le hablo a las mujeres porque estamos en un país muy machista en la que si nos equivocamos somos señaladas, no se vale que la mayor parte de los mensajes que recibo son de mujeres”.

Y señaló que incluso, llegó a pensar en no querer vivir más o huir de México.

“Hubo momentos donde ya no quería vivir, donde quería huir. Tuve una mamá, un papá y un hermano que preguntaban cómo íbamos a sobrevivir. Y lo mejor fue eso, sobrevivimos”.

