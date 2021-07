Conoce quién es quién en “Vencer el pasado”

La telenovela Vencer el pasado no solo promete atrapar a las audiencias a lo largo de su transmisión con una gran historia original centrada en la violencia de género que se ejerce a través de las redes sociales, sino también con los complejos personajes que viven las tramas de actualidad.

“Son personajes multifacéticos como el ser humano. Yo creo que nadie somos totalmente buenos o totalmente malos. Yo creo que actuamos conforme a las circunstancias. Obviamente hay valores, hay ética, pero los personajes son justamente como la vida real, bastante complejos. Cada uno de ellos tiene que vencer el pasado de distintas maneras”, aseveró Rosy Ocampo, la productora de la telenovela, durante la presentación a la prensa del proyecto.

“Muchos de ellos el pasado tiene que ver con un linchamiento digital, con un acto de haber subido a redes cosas que se queda ya y que se vuelve una huella digital y que el objetivo es ver de qué forma poder tener ese reto y salir adelante”, agregó.

Así son los personajes principales de Vencer el pasado

En el primer episodio de esta tercera entrega de la exitosa franquicia televisiva “Vencer”, estrenado con gran éxito este lunes 12 de julio por la televisión abierta mexicana, el público pudo conocer a sus cuatro disímiles protagonistas y una gran parte de los personajes que conforman esta trama.

A continuación, te contamos más sobre los roles principales de este melodrama que, de acuerdo a Ocampo, “intenta ser un espejo de todo lo que nos sucede con una visión esperanzadora que no solo entretenga sino que además brinde reflexión” sobre los temas que aborda.

Angelique Boyer es Renata Sánchez Vidal

La querida estrella Angelique Boyer se estrena en los melodramas originales con esta historia en la que da vida a ‘Renata Sánchez Vidal’, una talentosa bióloga molecular con un gran futuro por delante.

‘Renata’ es una joven alegre y amorosa que ama por sobre todo a su unida familia, conformada por sus papás ‘Sonia’ y ‘Camilo’, y su hermano ‘Erik’. Al comienzo de la trama, el destino parece sonreírle pues tiene un gran puesto en un laboratorio y está a punto de caminar al altar con el amor de su vida, ‘Alonso Cancino’.

Su vida cambia de manera repentina luego de que un video sacado de contexto, en el que aparece besando a un compañero de trabajo durante su despedida de soltera, se hace viral en redes sociales y es juzgada por todos sin saber lo que realmente ocurrió.

Arantza Ruiz es Mariluz Blanco Martínez

En este melodrama, Arantza Ruiz se encarga de interpretar a ‘Mariluz Blanco Martínez’, la menor de una familia de bajos recursos donde prevalece el machismo. Tiene 18 años y se caracteriza por ser extrovertida, amorosa y con muchos sueños. Anhela estudiar una carrera en biogenética o en genética molecular.

Al comienzo de su historia, tiene una relación con ‘Eleazar’, de quien está profundamente enamorada. Debido a los sentimientos que tiene por él, accede a que le tome fotos sin ropa luego de tener su primera vez. Desgraciadamente, su pareja divulga en redes estas imágenes sin su permiso.

Luego de la difusión de estas fotos, ‘Mariluz’ no solo se vuelve víctima de linchamiento digital, además la echan de su casa y le toca vivir un tiempo en la calle. Debido a que reside en un pequeño pueblo, todos la reconocen y la juzgan por las fotos.

Decide huir a la Ciudad de México, donde construye una nueva vida, encuentra un trabajo en un laboratorio genético y lucha por salir adelante. También se topa un nuevo amor sin buscarlo; contó la intérprete en entrevista a Las Estrellas.

Érika Buenfil es Carmen Medina de Cruz

Tras años sin encarnar un rol protagónico, Érika Buenfil vuelve a protagonizar en Vencer el pasado. La artista da vida a ‘Carmen Medina de Cruz’, una dedicada esposa, madre y ocasionalmente organizadora de eventos de caridad en Puebla.

Su esposo, ‘Heriberto’, es un hombre de negocios machista que la maltrata, aunque ella se tome sus insultos como broma. Por otra parte, sus herederos son tres jóvenes: ‘Ulises’, ‘Oliver’ y ‘Danna’.

‘Carmen’ cree tener la vida perfecta pues ella y su respetada familia gozan de gran popularidad, un alto estatus económico y social. Empero, todo se desmoronará cuando su hija accidentalmente publique un explícito video en donde queda al descubierto el adulterio de su marido.

El evento la llevará a vivir una dura afrenta social, por lo que se muda junto a sus hijos a la Ciudad de México, donde deberá trabajar para sacarlos adelante.

“Carmen es una mujer muy confundida, pero es buena. El tema es que ha tenido toda una vida con una mala educación. Lo que yo le percibo es que ella fue hija de gente bien, acomodada, económicamente muy bien y entonces es clasista y entonces esto la vuelve egoísta y esto la vuelve insoportable y la vuelve grosera porque cree que el mundo tiene que girar a su alrededor”, comentó en una entrevista a al medio anteriormente citado.

Ana Paula Martínez es Danna Cruz Medina

La actriz Ana Paula Martínez está detrás de ‘Danna Cruz Medina’, la única hija ‘Carmen’ y ‘Heriberto’. Esta jovencita se caracteriza por ser muy “fresa”; cursa segundo de secundaria y disfruta la popularidad que comienza a tener en la escuela.

Su existencia como la había conocido desde siempre se acaba de la noche a la mañana luego de la viralización del video en el que su papá queda expuesto. Ante el impacto que sufre por la separación de sus padres y las duras circunstancias que enfrenta en la capital, desarrolla una adicción a las redes sociales donde fabrica una vida perfecta que la llevará a aproximarse a un depredador.

Sebastián Rulli como Mauro Álvarez

El galán Sebastián Rulli regresó a las telenovelas en la piel del misterioso ‘Mauro Álvarez’, un reservado informático que oculta su verdadera identidad con un único propósito: hacerle justicia a su papá, quien murió en un accidente que también dejó parapléjico a su hermano menor, ‘Rodrigo’.

Durante mucho tiempo este hombre, que en realidad se llama ‘Darío’, ha estado preparando su plan para buscar justicia pues piensa que de esta manera puede darle un sentido a su vida, vencer su pasado y caminar hacia el futuro. Aparte de su hermano, tiene un tío llamado ‘Eusebio’.

En cuanto al amor, sufrió una terrible desilusión que lo llevó a convertirse en una persona aislada y desconfiada.

Manuel “Flaco” Ibáñez es Camilo Sánchez

El actor Manuel “Flaco” Ibáñez encarna a ‘Camilo Sánchez’, el amoroso papá de ‘Renata’ y ‘Erik’ y devoto esposo de ‘Sonia’, a quien ama con todo su corazón.

Este noble padre de familia solía administrar un negocio de papelería pero, debido a diversos factores, lo pierde. Desde entonces, trabaja en servicio de limpia con su amada. Adora a sus hijos, aunque el trabajo de ‘Erik’ no es de su agrado ni del de su esposa.

Leticia Perdigón es Sonia Vidal de Sánchez

Por su parte, Leticia Perdigón es la alegre, trabajadora y cariñosa ‘Sonia Vidal de Sánchez’.

Al igual que su esposo, sus hijos son lo más importante para ella y se ha abocado a formarlos. Su mayor objetivo en la vida es ser feliz y, especialmente, ver a su familia feliz.

Miguel Martínez es Erik Sánchez Vidal

Igualmente, Miguel Martínez tiene la responsabilidad de ponerse en los zapatos de ‘Erik Sánchez Vidal’. En una entrevista a Las Estrellas, el actor describió a su personaje como un joven con gran espíritu, amoroso, que adora a su familia y “quiere llegar a un lugar muy alto pero no quiere meterle todo el esfuerzo que se requiere”.

Dejó sus estudios lo que le ha dificultado el encontrar empleo. Su hermana es su ejemplo aunque no ha seguido sus pasos. Ante las difíciles circunstancias que viven en su hogar, acepta un empleo como bailarín exótico para obtener dinero rápido.

“No es tan fácil tomar la decisión de irse a ganar la vida bailando o… teniendo que enseñar un poco de más”, comentó. “Él no lo ve mal porque en su mundo no se está prostituyendo o haciendo las cosas mal, él se enfoca a ir a bailar, a hacer plática y compañía”, agregó.

No obstante, afirmó que todo se complicará cuando “sus compañeros de trabajo lo empiezan a incitar a hacer algo que no está bien”.

Roberto Blandón es Heriberto Cruz Núñez

El primer actor Roberto Blandón se encarga de interpretar a ‘Heriberto Cruz Núñez’, un hombre conservador y machista que aunque no ama a su esposa, ‘Carmen’, se mantiene a su lado por las apariencias.

‘Heriberto’ además es un exitoso empresario pero se meterá en varios problemas. A la madre de sus hijos la engañará con una amante muchos años menor que él.

Gabriela Rivero es Brenda de Mascaró

La eterna maestra ‘Ximena’ de Carrusel, la actriz Gaby Rivero, vuelve a los melodramas en la piel de ‘Brenda de Mascaró’, esposa de ‘Lisandro Mascaró’ desde hace tres décadas y dedicada mamá de ‘Javier’ y ‘Fabiola’.

‘Brenda’ es una mujer acomplejada por su peso y con una baja autoestima, esto provocado por disimulado rechazo de su marido.

Rivero contó en entrevista con el medio ya mencionado que su personajes es biomédica, pero nunca ejerció su carrera puesto que tuvo hijos a muy temprana edad y decidió dedicarse al hogar, dejando a un lado sus proyectos.

El no haber podido cumplir su sueño profesional la deprime en esta etapa de su vida.

En el pasado, vivió una circunstancia que explica el origen de su sobrepeso y el por qué su relación con su esposo es tan fría. Asimismo, aunque su padre era el dueño de Biogenelab, al morir es su esposo quien toma las riendas del negocio pero ella no puede participar en nada. Ante todo, sus hijos son su prioridad.

Leonardo Daniel es Lisandro Mascaró

Tras superar la covid-19 que lo obligó a salir de Vencer el desamor, Leonardo Daniel se integró a Vencer el pasado en la piel de ‘Lisandro Mascaró’ un hombre aparentemente ejemplar y con una familia funcional en cuanto a los estándares sociales.

‘Mascaró’ es un ingeniero exitoso, multimillonario, influyente y dueño de Biogenelab, una gigantesca industria de laboratorios farmacéuticos. Está obsesionado con el poder y no hay qué lo detenga para alcanzar sus objetivos.

“Tiene un lado maravillosamente oscuro”, comentó Daniel en una plática con Las Estrellas sobre este papel que oculta muchos secretos en su historia. Asimismo, adelantó que tendrá “algunos momentos de alegría juvenil con alguien” y lleva una doble vida. Con su hijo sostendrá un pleito permanente.

Ferdinando Valencia como Javier Mascaró

Tras sustituir a Eleazar Gómez en La mexicana y el güero, Ferdinando Valencia se sumó a Vencer el pasado para dar vida a ‘Javier Mascaró’. El hijo mayor del matrimonio ‘Mascaró sostiene una complicada relación con su padre, compite con su hermana y tiene un inmenso amor por su madre.

Durante muchos años, ha vivido en Boston por motivos que irán develando con el desarrollo de la trama.“Se mantuvo afuera por muchas razones que podrían ser muy raras y que vamos a ir descubriendo poco a poco”.

“Entre estas razones vemos que puede ser por estudios o por cuestiones de salud, no quiero detonar específicamente cuáles pero siempre detrás de la toma de decisiones de que él esté fuera del país y lejos de la familia con la que Javier quiere estar, está su padre”, develó Valencia a la página antes citada.

“Entonces esto lleva a un conflicto muy grande a Javier, un conflicto personal y consigo mismo para entender qué tanta aceptación hacia un padre que ama pero que por otro lado siente que, por alguna razón, siempre lo ha mantenido lejos de la familia”, señaló.

Su rol lleva también sobre sus hombros una gran culpa por errores que consumó cuando era joven. Su vida cambia radicalmente cuando se entera de un secreto relacionado a sus orígenes.

Horacio Pancheri es Alonso Cancino

En Vencer el pasado, el argentino Horacio Pancheri comete villanías en la piel de ‘Alonso Cancino’, el novio de ‘Renata’ que parece ser muy amoroso pero muestra sus verdaderos colores luego de que se difunde el video por el que es linchada digitalmente.

En charla con Las Estrellas, Pancheri describió a este biólogo molecular como un hombre “solo”, “muy inseguro” y “celoso”. “No tiene nada más que a Renata en la vida y por motivos que ya van a conocer en la historia se terminan separando. Él la termina odiando”.

“Empieza siendo una persona muy amorosa con su pareja pero termina siendo muy mala persona”, concluyó sobre el papel que buscará perjudicar a ‘Renata’.

África Zavala es Fabiola Mascaró

Luego de convertirse en mamá, África Zavala volvió al trabajo para encarnar a ‘Fabiola Mascaró’, una mujer fría, con carácter y determinada a triunfar en un mundo donde impera el machismo. Su prioridad es su trabajo y entre sus planes no se encuentran ni casarse ni formar una familia.

Matías Novoa es Claudio Fonsetti

En su debut en Televisa, el chileno Matías Novoa personifica a ‘Claudio Fonsetti’, el novio de ‘Fabiola’. Al igual que ella, siempre ha vivido rodeado de privilegios y ve el amor como un negocio. En un punto, su relación sentimental sufrirá un vuelco y exhibirá sus motivaciones.

Estos personajes y muchos otros más son los que conforman el universo de Vencer el pasado, melodrama que se transmite de lunes a viernes, a las 8:30 de la noche, por Las Estrellas.

