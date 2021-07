Alejandra Guzmán reveló los detalles de su relación con Ricky Martin

Alejandra Guzmán fue uno de los grandes amores de Ricky Martin en su juventud. Conoce como fue la historia entre los dos cantantes

Alejandra Guzmán es una de las cantantes más aclamadas de México. A lo largo de los años ha sumado grandes éxitos en su carrera artística. Canciones como “Eternamente bella”, “Hacer el amor con otro”, “Llama por favor”, “Mala hierba”, entre otras, la han posicionado a nivel internacional como una de las cantantes latinas más prestigiosas.

Sin embargo, su carrera también ha tenido un lado bastante polémico. En los últimos meses la cantante se ha visto envuelta en delicados problemas familiares que involucran a su hija. Frida Sofía aseguró que su mamá sostuvo una relación con un exnovio y por otro lado, acusó a su abuelo de haber abusado de ella desde los 5 años de edad.

Por estas razones Los Guzmán ha estado bajo la lupa en los últimos meses desde la acusación de Frida Sofía. Cabe destacar que cada integrante de la familia ha decidido qué posición tomar ante la gravedad del asunto.

Foto: Youtube

En el día de ayer se estrenó a través de Youtube una entrevista de Alejandra Guzmán con Yordi Rosado en el web show “La entrevista con Yordi Rosado”. La cantante profundizó en varios aspectos de su vida, como en sus inicios en la industria musical, asuntos familiares y por último de sus grandes amores.

Es allí cuando sale a relucir la relación entre Alejandra Guzmán y Ricky Martin.

¿Cómo fue la relación entre Alejandra Guzmán y Ricky Martin?

Aunque para muchos es un tema totalmente desconocido, Rebeca de Alba no fue la única novia de Ricky. La artista mexicana también vivió un lindo romance con el cantante puertorriqueño. Aunque la relación no fue muy duradera ya que solo podían verse a escondidas.

Como reveló la misma cantante, la relación con Ricky Martin inició luego de su ruptura con Pablo Moctezuma, el padre de su única hija, Frida Sofía. Aunque fue por un corto tiempo, los artistas vivieron lindos momentos juntos.

Foto: La Prensa HN

Tras la separación con Moctezuma, Alejandra viajó a Venezuela para formar parte de un programa de televisión. Fue en ese momento cuando conoció al astro boricua y él empezó a demostrar interés en ella. La misma cantante aseguró que Ricky Martin tuvo los detalles más románticos con ella, pero verse siempre era algo muy complicado.

“Ahí lo ví, él me vió (Ricky Martín), me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar había globos para mí y era un caballero… pero cuando llegaba su mami, ¡olvidate!, córrele porque escóndete, que no se que… y yo ‘huy mano’”, entonces había cosas que no lo dejaban hacer y yo era muy rebelde”, reveló la cantante en el programa de Yordi.

Como al cantante no le permitían hacer ciertas cosas, Alejandra le pedía la casa a una amiga para poder verse allí. Sin embargo, en seis meses de relación solo se vieron cuatro veces.

¿Cuál fue la reacción de Alejandra cuando Ricky habló sobre su sexualidad?

Ya pasaron 11 años desde que Ricky Martin dio a conocer públicamente su homosexualidad. Alejandra Guzmán expresó su admiración por él por haber dado ese gran paso en su vida.

“Lo admiro fíjate, también hay que tener valor para aceptar quien te gusta, como te gusta y de qué color te gusta”

Por otro lado, la cantante aseguró que desconocía la preferencia sexual de Ricky. “Una vez lo fui a ver y me dijo (Ricky Martin) ‘te presento a mi nuevo novio’ y me quedé como ‘okey’”.

