“La peliteñida” de “Betty, la Fea” recuerda cuál fue una de las escenas más “frías” que grabó en la telenovela

Cuando se trata de una telenovela de más de 300 capítulos como “Yo Soy Betty, la Fea”, la cantidad de escenas que deben grabar los actores es gigante. Y así como muchas de ellas no suelen ser especiales para algunos actores, hay que otra que definitivamente recuerdan, bien sea por que fueron divertidas de grabar o por que fueron una pesadilla, tal y como le sucedió a Lorna Cepeda, actriz que le dio vida a “la peliteñida” en la producción colombiana.

Hay muchos factores que pueden hacer que un actor recuerde una escena en específico: porque la grabaron varias veces, porque sucedió algo muy cómico, porque fue realmente emotiva, y muchos otros factores que también pueden depender del contexto de la telenovela. Pero en el caso de Lorna, ella recuerda una específica la cual fue muy “fría” tanto para ella como para los otros miembros del elenco.

La escena más fría que grabó la peliteñida en Betty, la Fea

A través de una entrevista con el portal El Comercio de Perú, Lorna recordó una de las pocas escenas en las cuales el equipo de trabajadores de Ecomoda se desenvuelve fuera de las oficinas, sienta esta el momento en que visitan una galería de arte para ver una exposición de varias obras de Pablo Picasso, con Catalina Ángel como guía para llevarlos por cada cuadro y brindarles información.

Muchos de los fanáticos de la telenovela recordarán esta escena por mostrar uno de los momentos más cómicos de Yo Soy Betty, la Fea cuando la peliteñida le pregunta a Catalina cuándo estará lista la nueva obra de Picasso, a lo que ella le responde que no cree que eso pase porque el artista murió en 1973. Y mientras Patricia Fernández se angustia por la noticia, el “cuartel de las feas” no contiene la risa por la ocurrencia de la peliteñida.

A propósito de esto, Lorna recordó que esta escena fue una de las más complicadas de grabar porque, a pesar que no se note al tratarse de un sitio cerrado, la filmación de estas tomas fueron a las 4 de la madrugada y con una temperatura muy baja, lo que hacía que tanto ella como el resto del elenco le afectara mucho el frío, anhelando terminar las tomas para colocarse unos abrigos y poder combatir el clima.

“Si ustedes supieran que esa escena cuando estábamos en la galería de arte fue a las 4 de la mañana con un frío impresionante. Yo creo que estaba haciendo 1° del frío tan espantoso que estaba haciendo, muertas de sueño, horrible, horrible, horrible. Y nosotros tener que hacer esas escenas olvidándonos del frío, de la minifalda, de los tacones, de todo, para que todo saliera bien”, recordó Lorna Cepeda.

La actitud del elenco de ante las complicadas condiciones

En la entrevista, la actriz confesó que no solo ella se vio afectada por las rudas condiciones en las que tuvieron que grabar la cómica escena de la galería, sino que también el resto del elenco sufrió un poco para grabar la secuencia.

“Por supuesto, en ese momento ni hablábamos, éramos así”, comentó Lorna mientras imitaba una cara de sueño y cansancio para reflejar el complicado momento que vivieron. “Acabadas, estábamos destruidas”, recalcó.

Sin embargo, Cepeda argumentó que las complicadas condiciones en las que tuvieron que grabar les ayudaba a tener más motivación para hacer un buen trabajo, más allá de la profesionalidad era porque si lo hacían mal debían volver a repetir la escena y eso implicaba pasar más tiempo en el frío.

“Te toca hacerla [la escena], y te toca hacerla bien y te toca comprometerte más. O sea, yo creo que te toca concentrarte mucho más porque tú dices: no, si no hago esta escena bien hecha nos va a tocar repetirla hasta que salga súper bien y no vamos a salir. O sea, a qué hora vamos a salir de acá”, dijo la actriz de Betty, la Fea.

