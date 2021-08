César Bono da positivo a Covid; temen por su vida

Tras su regreso al teatro hace apenas unos días con la puesta en escena Defendiendo al cavernícola, el actor César Bono dio positivo a Covid-19.

A través del programa Chismorreo, la conductora de espectáculos María Luisa Valdés Doria confirmó que el histrión de 70 años, se encontraba filmando una serie en México, en la que posiblemente pudo haberse contagiado.

“Es asintomático, no se siente mal. Hubo un brote en la serie por lo que se realizó una prueba donde dio positivo a Covid-19”, dijo la presentadora a sus compañeros de emisión Fabián Lavalle y Esteban Macías.

De acuerdo con la información, la periodista aseguró que Bono ya tenía las dos vacunas, sin embargo, esto no evitó su contagio.

Hace apenas unos días, César Bono reestrenó la puesta en escena Defendiendo al cavernícola, con la que se reiniciaron las actividades escénicas en el Teatro Ignacio López Tarso, del Centro Cultural San Ángel, al sur de la Ciudad de México, con el aforo máximo permitido del 50%.

Preocupa salud de César Bono

Personas allegadas al protagonista de la comedia Vecinos, se encuentran preocupados por su estado de salud, debido a que desde hace unos años, César Bono ha sufrido nueve infartos, por lo que su movimiento se ha visto afectado de forma radical.

En 2019 le colocaron una malla para que las arterias y las venas le funcionaran bien. Además de que tiene una hernia hiatal, la cual ha dicho en varias ocasiones que no quiere operarse.

En una pasada entrevista a la revista TVyNovelas, el comediante reveló que antes del coronavirus sintió que se iba a morir.

“Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”, indicó.

