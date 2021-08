José Eduardo Derbez reconoció en uno de los más recientes programas de “Miembros al aire” que le teme a la paternidad. Si bien le gustaría tener un hijo alguna vez, no deja de temerla a la idea. Resulta paradójico, ya que es parte de una numerosa familia tanto por parte de su mamá como de su papá.

Por parte de Eugenio Derbez tiene tres hermanos, Vadhir, Aislinn y Aitana; y por parte de Victoria Ruffo tiene dos hermanos, los mellizos Victoria y Anuar. A pesar de eso, por el momento no tiene pensado ser padre. La única de sus hermanas que ha traído un bebé al mundo es Aislinn, mamá de la adorable Kailani.

¿José Eduardo Derbez tiene un “hijo” perdido? Mira el susto que sufrió

A pesar de todo, el actor de 29 años sí llegó a pasar un susto hace varios años con una “amiga con derechos”, ya que pensó que de repente tenía un hijo perdido. La historia la contó en Unicable a sus compañeros de programa.

“Teníamos como tres años de que nos marcábamos en la madrugada. Ella llegaba, teníamos nuestros ‘queveres’ (…) ella me decía ‘¿qué me pongo?’, yo le decía pues tal, tal y tal (…) aparte, ella pagaba todo. Yo le decía, oye pago yo el taxi y me decía ‘no, yo lo pago’…”, comenzó detallando al contar su experiencia en una relación sin compromiso.

Hasta que llegó un momento en el que la muchacha lo abordó, preguntándole sobre la seriedad de la relación o si iba a formalizarse: “Y de repente en un momento, después de tres años, me dice ella, oye, qué onda porque (…) me está gustando alguien, ahora sí que me dijo o te pones las pilas o… entonces le dije tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, nada más avísame porque si tú ya estás con alguien más, adiós”.

Un año después se la encuentra… y la ve paseando un bebé que llegó a pensar que era suyo: “Pues ya, dijimos vamos a darnos nuestra despedidota, nuestra consentida (…) se va, vámonos y de repente, después de año y medio, me la encontré ya con una bebé (…) Obviamente sí le dije, oye, no… y me dijo no, no, no, ya me casé…”.

A José Eduardo Derbez le extrañó muchísimo esa circunstancia, ya que estuvieron juntos por más de tres años y jamás salieron embarazados. Y justo después de dejar su romance, entonces la muchacha de inmediato hizo su vida.

También habló de si sabe hacer las labores del hogar

En otro de los programas de Miembros al aire, los conductores hablaron de si le gustaban hacer las tareas del hogar o si sabían hacerlas. De inmediato, todos señalaron a José Eduardo Derbez para que contara un poco más de este aspecto de su vida.

Primero se defendiendo al decir que sí, que sí sabe hacer las tareas del hogar: “Pero te voy a explicar qué pasa, sí la neta me empiezo a desesperar, me pongo de malas, entonces sí tengo unas personas que me ayudan (…)”.

“Lavar trastes sí me gusta porque me relaja, es lo único que sí me puede relajar, ahí me puedo aventar un muy buen rato porque sí, porque aparte estás viendo así como bonito, pones tu musiquita y estás dándole ahí”, reconoció.

Te recomendamos en video