Larry Hernández pide que oren por su salud; se encuentra grave

El cantante de regional mexicano, Larry Hernández, compartió en sus redes sociales que se encuentra delicado de salud luego de contagiarse de Covid-19 a finales de julio, junto con su esposa Kenia Ontiveros y uno de sus hijos mayores, Sebastián.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante pidió a sus fanáticos realizar oraciones para mejorar su salud. Con mensajes en letras blancas sobre un fondo negro, el cantante inició asegurando que no se encuentra bien, por lo que pidió los rezos de sus seguidores para poder salir de este padecimiento.

“No quiero que me vean en esta situación por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal”, escribió.

También indicó que se reservó cualquier comentario debido a que no quería preocupar a su madre, quien aún no se ha recuperado de la muerte de su padre, Ignacio Sánchez Valenzuela, acontecida el pasado 8 de julio.

“A mi amá no la quería preocupar por lo que acabamos de pasar con mi abuelito, pero desgraciadamente una página de chismes lo publicó y esto no lo pude detener, a ella le acabo de decir y ya se imaginarán cómo está”, señaló el cantante.

Todo bien en casa de Larry Hernández

Larry Hernández dijo que desde el pasado 23 de julio comenzaron los contagios de Covid-19 dentro de su hogar. Sebastián, su hijo, fue el primero en contagiarse, seguido de su esposa. Un día después él salió positivo junto con su hija Daleyza, Olivia, la niñera, y Gary, uno de sus trabajadores del hogar.

Aclaró que todos los integrantes de su familia están fuera de peligro, pero que él se encuentra muy grave, por lo que decidió pedir ayuda espiritual y religiosa.

“Todos están bien ya gracias a Dios, pero yo sí estoy muy mal, por eso me animé a pedir una oración por mi familia y por mí que soy el que está más mal. Con la ayuda de sus oraciones y Dios todopoderoso saldremos de esta. Familia los quiero y hasta pronto”, compartió Hernández.

Finalmente, publicó un breve video donde se le puede observar aislado en su cuarto, recostado en su cama y conectado a un concentrador de oxígeno que le permite respirar de mejor manera.

