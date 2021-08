Tania Rincón se ha ganado el cariño y la admiración del público gracias a su gran carisma en pantalla: ha tenido participaciones especiales en el programa Hoy y es la conductora estelar el programa Guerreros 2021, mostrando su lado más arriesgado y atrevido, sometiéndose a duras pruebas físicas en las competencias.

Pero ahora mostró un lado más personal durante una entrevista para el programa Miembros al aire, momento en el que hizo varias revelaciones sobre cómo inició la relación con su actual esposo Daniel Pérez. Reconoció que al principio él la ignoraba un poco y eso la comenzó a atraer.

Tania Rincón hace revelación sobre su esposo: no le gustó para nada cuando lo conoció

“Cuando supe que él era el hombre de mi vida, ya fue de… ya”, confesó, reconociendo que lo supo la primera vez que se pelearon. “Él era muy civilizado entonces yo estaba acostumbrada a que me dieran por mi lado, de que si yo decía ‘es negro’, aunque fuera blanco, ah pues bueno si ella dice pues mejor vamos a hacerle caso…”.

Entonces, la cautivó la forma de resolver los problemas de su entonces novio, hoy esposo: “Me dijo, sabes qué, tranquila, creo que estás muy alterada y no te hace bien. Yo creo que mejor tranquila, si quieres me voy, mañana regreso y platicamos para que estés más tranquila. Porque tú dices que tienes la razón y yo también creo que tengo la razón, mejor serenémonos y después platicamos. Yo dije yo quiero arreglar todo así”.

También compartió que al conocer a su esposo, no le simpatizó demasiado: “Nos presentaron y cero nos caímos bien, nos conocimos en un antro”, señalando que físicamente tampoco le atrajo la primera vez que lo vio.

Un par de años después, Tania Rincón y su esposo han formado una hermosa familia, al lado de sus hijos Amelia y Patricio, sus grandes bendiciones. Sin duda, esta pareja es la confirmación de que, a pesar de que las primeras impresiones a veces no son buenas, siempre hay que darle una segunda oportunidad a las personas.

La confesión de Jorge Van Rankin

Uno de los conductores de dicho programa, Jorge Van Rankin, también reveló parte de sus “ligues” del pasado: dijo que intentó “ligarse” a Alessandra Rosaldo y a Andrea Legarreta.

Con Alessandra Rosaldo sucedió que, hace muchísimos años, se la encontró en un antro y le lanzó su frase de conquista: “Luces exquisita”. Pero ella no lo tomó en serio ya que Jorge Van Rankin siempre se ha caracterizado por ser bromista y además, en esa ocasión estaba pasado de copas.

“A la Legarreta también me la ligué en un antro (…) no conocía ni a mi querido Erik Rubín (…) nunca le he faltada el respeto a una dama, siempre con mis pendejadas y bromas me ha ido muy bien”, afirmó.

Te recomendamos en video