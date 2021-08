Esta es la serie que busca romper paradigmas y desplazar a “The Good Doctor” o “New Amsterdam”

Las serie médicas The Good Doctor y New Amsterdam migraron a las plataformas streaming para impactar y abrirse camino a un universo que venía siendo liderado por la emblemática Grey’s Anatomy, sin embargo, cada una de ellas ha demostrado que tiene potencial para cautivar a audiencias distintas, pero que gustan de los dramas que se viven en las salas de emergencias y que trascienden hasta la vida de cada uno de sus protagonistas.

Es por ello que cada vez más van surgiendo nuevas propuestas como Doc, la trama italiana que ofrece ahora Amazon Prime como uno de sus puntos fuertes para destronar el éxito de sus antecesoras. Y esto es algo que quedará demostrado con el pasar del tiempo, ya que su temática resulta también muy prometedora y cautivante.

Esta es la serie que busca desplazar a The Good Doctor en Amazon Prime

Y es que Doc narra la vida de un brillante médico que luego de tener un terrible accidente, pierde la memoria y se convierte en prisionero de su lugar de trabajo del que no suele salir porque debe seguir un tratamiento exhaustivo y porque además no sabe a qué lugar ir, ya que no recuerda nada de su pasado. Esto le genera frustración, pero poco a poco va entrelanzando vivencias para dar con su origen y con todo lo aprendido en su carrera como doctor.

Este ambicioso proyecto es dirigido por Jan Maria Michelini quien en marzo de 2020 debutó en la cadena Rai 1 con un rotundo éxito, tanto que la serie fue solicitada para se difundida en AXN y Telecinco, pero luego de esto, la plataforma streaming se sintió atraída por su trama hasta el punto que la muestra como una de sus más notables adquisiciones en la que durante 16 capítulos el público se sentirá cautivado inmediatamente.

Luca Argentero es el protagonista de esta historia interpretando al ilustre Andrea Fanti, pero él no está solo, pues le acompaña un grupo de primeras e importantes figuras de la actuación como: Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Beatrice Granno, Giovanni Scifoni y Raffaele Esposito, entre otros.

Más detalles de esta nueva historia

Este proyecto también conocido como “Doc, una nueva vida”, está basado en la historia real del doctor Pierdante Piccioni quien luego de sufrir un fatal accidente pierde más de 12 años de los recuerdos más importantes de su vida. El título de la trama refleja que para él una nueva etapa está por comenzar, pues su familia, amigos y demás colegas son unos completos extraños y ahora deberá poco a poco irse familiarizando con cada uno de ellos.

Por eso, su único refugio fue el hospital en el que pasó de ser jefe a residente, pues gran parte de sus conocimientos brillantes se fueron con la eventualidad que le retrasa gran parte de su vida, pero que asume sin miedo y dentro del lugar en el que se siente seguro y como en casa, ya que ahí es donde pasaba gran parte de su tiempo.

Esta propuesta llega a Amazon Prime también para reforzar su programación y para crear una audiencia que ha migrado a la TV tradicional para disfrutar de las temporadas actuales de sus series favoritas que están, la gran mayoría de ellas, a punto de estrenar nuevas e impactantes entregas llenas de drama, romances y experiencia tan reales con las que todos se han sentido identificados en algún momento de sus vidas. La nueva trama promete y ya puede ser disfrutada por los amantes de este tipo de géneros que no pierden vigencia y que ganan cada vez más adeptos, sobre todo en tiempos de pandemia.

