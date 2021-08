¿Ya escuchaste a Karol G cantar en inglés? Estas son las reacciones de sus fans

La cantante Karol G es una de las artistas urbanas más escuchadas con éxitos musicales como “Tusa”, “Bichota”, “El Makinón”, “El Barco” o “200 vasos”. Parece que la colombiana convierte en oro todo lo que toca ya que sus canciones superan millones de reproducciones a las pocas horas de su estreno, y se espera que con su primera canción en inglés pase lo mismo.

Este 12 de agosto Karol G lanzó su primer tema completamente en inglés con Michiel Verwest, Dj y productor holandés más conocido por su trabajo como Tiësto. La canción se llama “Don’t Be Shy”. “De otro planeta 🥺💖 DON’T BE SHY X @tiesto 📀 QUIEN CON ELLA EN REPEAT ???? QUIEN QUIEN !??? 👀 LINK EN BIO 🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram con una vista del video donde se la ve bailando con su mayor energía, y sus fanáticos alucinaron.

“Gracias por ser tan versátil y no tenernos en un solo género… Por cierto, yo la tengo en repeat🙋🏽‍♀️🔥”, escribió un seguidor mientras que otro dejó ver “KarolG demostrando porque está liderando Justo ahora”. “Ame el detalle de las dos coronas siempre te quise ver con corona te amo 😘 👑🇨🇴 Queen Karol G , gracias por tanto”, afirmó un tercer usuario.

Karol G va por la conquista internacional

Tiësto también anticipó el estreno en su cuenta de Instagram. “¡Increíble voz! Adivina de quién se trata”, se lee junto con un vídeo. Los fanáticos de la colombiana se han apresurado a adivinar y estaban más que ansiosos por escuchar la canción completa que seguramente será un éxito. En cuanto a estilos, la canción apostará por un baile pop.

Sin embargo, el hate no puede faltar y Karol G se defiende diciendo: “La gente empieza a desestimar lo que haces, a decir que no puedes, a burlarse de ellos porque no saben atreverse a hacer lo que haces. ¡Sólo aquellos que PERDURAN y creen en sí mismos disfrutan del éxito! No necesita la aprobación de nadie. La única mente que tienes que convencer es la tuya. Adelante!!!”.