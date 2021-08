Andrea Meza sorprende cantando tema de Christian Nodal: ¿habrá dueto?

Miss Universo 2020, Andrea Meza, ha demostrado ser una mujer segura, espontánea y muy talentosa. Durante el certamen de belleza también dejó claro su gusto por la música y hasta se atrevió a interpretar el famoso tema musical “México lindo”, en representación de su país natal.

En un reciente video en Instagram confirmó que tiene un talento nato pata la música. Fue así como interpretó la conocida canción de Christian Nodal, “Ojalá fuera cierto”, lo que desató no solo elogios para la soberana de la belleza, si no peticiones de un próximo dueto con el intérprete de regional mexicano.

“Dime si de verdad me crees capaz de hacerte daño, sigues buscando alguna prueba de mi engaño, que justifique lo que estás imaginando, me estás matando…”, dice la letra del conocido tema. Andrea Meza lo cantó con un sentimiento que emocionó a los fanáticos.

“Aparte de hermosa, cantas bien bonito ¿hay algo que no hagas bien?”, le escribieron. En otro de los comentarios se leyó “Qué bonito cantas chica, no es envidia chica”. En tono jocoso, otros aseguraron que el video ya había sido reportado por Belinda, la prometida de Nodal.

La mexicana celebró su cumpleaños número 27, acompañada de sus amistades, familiares y su actual pareja, el influencer Ryan Antonio. “Todo agosto es mi celebración”, expresó la reina de la belleza coronada el pasado mayo en Estados Unidos.

“Nunca me he sentido tan bien”, escribió Meza en las redes sociales donde compartió imágenes de la celebración tanto en su reciente visita a México como a su llegada a Nueva York donde reside desde que ganó el Miss Universo.

Andrea Meza quien tendrá el reinado más corto en la historia del certamen, aseguró que disfruta cada segundo. “Desde que comenzó el concurso me prometí que iba a ser así porque es una experiencia única, que no se va a volver a repetir. Al Miss Universo solo puedes ir una vez en la vida”, declaró.

La mexicana entregará la corona en diciembre 2021 en Israel, donde se celebrarán los 70 años del máximo concurso de belleza. Ella admitió que aunque se trata de poco tiempo, es mucho lo que se puede lograr con organización y esfuerzo.

En Méxito participó en la inauguración de un centro de atención para pacientes con labio hendido. Compartió con varios atendidos, la mayoría niños, y agradeció la labor de organización que trabajan con este tipo de iniciativas.

“Cada vez que escucho historias como estas, me siento tan agradecida de que existan organizaciones como @smiletrain porque me da esperanza. Sé que Roberto va a tener una vida feliz y extraordinaria”, expresó al relatar la historia de uno de los bebés tratados con fisura de labios.

La mexicana además se ha involucrado con campañas a favor de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, también contra la violencia de género y la diversidad sexual. Al mismo tiempo ha sido una motivadora de la vacunación contra el covid-19.

Y aunque muchos le han criticado su relación pública en pleno reinado, ella se ha defendido asegurando que la mujer de hoy no debe ser jusgada por ejercer su profesión al mismo tiempo que puede tener familia, novio e hijos.

“Cada quien decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ´distraída´. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”.

