Kim Kardashian recuerda su divertida visita a Kourtney Kardashian en la universidad

Para quienes no lo sepan, Kourtney Kardashian tuvo grandes momentos en la Universidad de Arizona. De hecho, la celebridad disfrutó de algunas visitas especiales en ese momento de sus hermanas Kim y Khloe Kardashian. Y precisamente estas estrellas decidieron compartir unas antiguas fotografías de la ocasión especial.

Ambas publicaron instantáneas en Instagram de una noche de visita a Kourtney, quien se graduó de la universidad con una especialización en artes teatrales y una especialización en español. Kim arrancó los recuerdos con una foto de ella y Kourtney, cada una con camisas negras mientras posaban juntas en la fiesta universitaria.

“Años universitarios Bebé!!! La Universidad de Arizona por sí sola me impidió convertirme en una chica de fiesta salvaje”, dijo en su pie de foto la aspirante a abogada, que asistió brevemente al Pierce College en Los Ángeles, pero nunca se graduó. “Recuerdo que visité a Kourt en el campus y fui su conductora designada. Odiaba tanto todas las fiestas salvajes que me quedé en casa y nunca quise beber o fiesta NUNCA…”, agregó Kim.

Khloe Kardashian le reclama su presencia a Kim Kardashian

Khloe estuvo notablemente ausente de la foto de Kim, por lo que no se contuvo y comentó: “Estuve allí esa noche también b ** ch”. Mientras tanto, Kourtney afirmó que Kim no era tan inocente como decía: “Recuerdo que te daban de comer jugo de la selva y a alguien más conduciendo no voy a nombrar nombres”.

Sin embargo, Kim rechazó las afirmaciones de su hermana mayor: “¡Umm no soy yo! Recuerdo que 14 personas apretadas en nuestro carro que estaba conduciendo o era @Khloekardashian escuchando Eminem! Lucha de la barra. ¡Mandíbula rota! Eso es todo para este fin de semana en Az”.

