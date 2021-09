Lady Gaga reveló la portada y fecha del lanzamiento de ‘Dawn of Chromatica: The Remix Album’

‘Dawn of Chromatica: The Remix Album’ es el nombre que la cantante dio a una nueva versión de su último álbum en solitario.

Días atrás soltó algunas pistas, solo que no dio el nombre exacto y ahora se conoció que será ‘Dawn of Chromatica: The Remix Album’. Y es que ya todos los fanáticos de Lady Gaga están listos para regresar al mundo que presentó la cantante durante la pandemia.

Fue a través de su Twitter por donde llegó la noticia con la frase “The Chromatica remix album is so f*cking”. Pero ahora lo hizo a través tanto de Twitter como de su Instagram con la portada, fecha de lanzamiento y por supuesto la lista de los intérpretes.

Ellos estarán en ‘Dawn of Chromatica: The Remix Album’

Tras semanas de especulación e incluso filtración de la portada, Lady Gaga anunció que el álbum remix de Chromatica se estrena este viernes 3 de septiembre. Contará con la participación de la venezolana Arca, artista de música electrónica/experimental, quien estuvo a cargo del remix de ‘Rain On Me’.

En la producción participaron otros artistas como Charli XCX, quien versionó ‘911’, y Pabllo Vittar, quien estuvo a cargo de ‘Fun Tonight’. El disco también incluirá la versión Haus Labs de ‘Babylon’, la primera que se escuchó del tema y que los fanáticos solicitaron en reiteradas oportunidades a la cantautora.

Como era de esperarse el tuit ocasionó miles de reacciones y sobre todo de agradecimiento ya que los fanáticos hablaban desde hace rato que la artista parecía que se había olvidado de esta producción discográfica.

“¡Estamos ansiosos por escucharlo! Estamos muy, muy agradecidos de que hayas incluido a Pabllo Vittar en uno de tus remixes. Significa el mundo para nosotros, este es un gran regalo para sus fanáticos brasileños y para LGBTQ+ por darle espacio a una Drag Queen. Siempre te apoyaremos. Te amo”.

La artista se encuentra en la promoción de su disco junto a Tony Bennett titilado ‘Love For Sale’ que se espera vea la luz el próximo 1 de octubre. El primer sencillo ‘I Get A Kick Out Of You’ fue liberado días atrás.