Ingrid Coronado celebra un año en la radio

Hace un año, MVS 102.5 renovó su barra de programas con dos opciones, e invitó a Ingrid Coronado para ser parte de sus filas.

Desde ese momento, la también cantante forma parte de “Ingrid y Tamara en MVS”.

Por otro lado, se sumó a la parrilla “Pontón en MVS”, con José Antonio Pontón, una de las figuras más confiables en el estilo de vida digital. Ambos programas lograron pronto gran aceptación del público.

“Fue una apuesta arriesgada, pero confiamos en el talento y en el equipo de producción” comentó Jessie Cervantes, gerente de la estación.

“La pandemia por Covid nos obligó a cambiar, a movernos, a romper esquemas y me parece que incorporarlos fue una decisión muy acertada. Además de su éxito con el público, se convirtieron en un escaparate para los demás programas de la estación. Estamos muy contentos por este aniversario”, agregó.

Ingrid Coranado feliz por este aniversario

Para la celebración de su primer aniversario, se organizó una convivencia con los radioescuchas desde el Parque Bicentenario este 31 de agosto de 2021, guardando todas las medidas sanitarias, 50 afortunados ganaron su lugar y convivieron con los conductores y colaboradores.

Ingrid y Tamara tuvieron, además, el show de Los Rumberos que pusieron alegría al encuentro; Mientras Pontón tuvo regalos y sorpresas para todos sus seguidores.

“Nunca me imaginé que hacer radio me gustaría tanto, no solo compartir el micrófono con Tamara, sino el equipo de producción, MVS que ha sido una casa y me ha recibido con los brazos abiertos ha hecho que mi conexión con nuestros ‘conecters’ haya sido maravillosa. Me fascina, ya no me voy de radio, a lo mejor haga otras cosas después, pero por lo pronto me quedo por el radio”, expresó Ingrid Coronado.

Ingrid y Tamara en MVS, refrescaron las mañanas de la estación, siendo un shot de energía para iniciar nuestro día, además, demostraron que la distancia no es un impedimento para hacer un programa de radio, ya que la primera se encuentra en la Ciudad de México, mientras Vargas reside en el puerto de Veracruz, pero juntas han logrado conectar con invitados en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

“Estábamos leyendo una mención y justo al final decía el precio del libro, y decía ‘no lo digan’ y yo me fui como hilo de media leyendo y dije el precio, ah era un curso, y además dije ‘esto no lo digan al aire’, y mientras lo decía y quería componerle Ingrid tenía un ataque de risa”, recordó entre risas Tamara Vargas.

“Sí, puedo decir que tenemos nuestra dosis de alegría y diversión, hacer el programa es como mi pastilla de felicidad diaria”, complementó Ingrid Coronado.

Entre los invitados que han acompañado a Ingrid y Tamara destacan:

Mon Laferte, Lila Downs, Ana Torroja, Diego Torres, Benny, Aleks Syntek, Karol Sevilla, Ángeles Azules, Gian Marco y Sole Giménez, entre otros.

Así como entrevistas en la sección de cine, de Stivi de Tivi, con actores de talla internacional como Scarlett Johansson y Freddie Highmore.

Durante este año, Ingrid y Tamara han logrado crear una comunidad con los radioescuchas, llamados “conecters”, quienes están en constante diálogo en redes sociales.

