Tefi Valenzuela: la primera eliminada en “La casa de los famosos”

El reality show “La casa de los famosos” transmitido por Telemundo anunció el primer participante en salir de la competencia. Las celebridades dieron su voto, opinaron sobre sus compañeros y finalmente quedaron amenazados Tefi Valenzuela y Daniel Vargas.

Entre lágrimas y abrazos, la famosa fue despedida por sus compañeros, varios de ellos con interés de que saliera de la competencia. Verónica Montes y Kimberly Flores, quienes hicieron gran amistad con Tefi, aseguraron que se fue una de “las tres mosqueteras”.

La famosa, ahora fuera de la competencia, se mostró conmovida y hasta nerviosa tras conocer los resultados. “Tengo que agradecer a toda la gente que votó por mí. Estoy triste, obviamente no quería salir pero bueno, por algo pasarán las cosas y se que algo bueno se viene”, dijo entre lágrimas.

Luego elogió a sus compañeros y llorando aseguró estar también muy feliz por la experiencia. “Hay gente tan maravilloa en esa casa que aunque hubiera estado solo un día estoy muy agradecida por la vida. A nadie la gustaría salir de la competencia porque hay cosas muy bonitas”.

La influencer peruana aseguró que su nominación fue casi al azar, ya que los participantes tuvieron muy poco tiempo de conocerse. “Nadie se lleva mal, sé que esto no es personal, sé que no tengo que tener nada en contra de quienes me nominaron, que todavía no sé quienes fueron”, dijo entre risas.

Tefi Valenzuela aseguró que tras su salida del programa continuará trabajando en el mundo artístico a lo que se ha dedicado desde los 15 años de edad. “Puede ser en la música… yo debería estar ahí sentada con ustedes”, dijo en forma jocosa a los animadores de Suelta la sopa.

Foto Telemundo

La cantante fue consultada sobre sus compañeros aunque evitó decir a quién eliminaria del programa. “Me voy a ganar muchos anticuerpos”, dijo entre risas. Luego confesó que “hay mucha malicia en la casa, sobre todo de las mujeres, se está notando ya”, aludiendo a la Alicia Machado. “Ya creo que les dije el nombre”, sonrió.

También defendió a sus amigas Verónica Montes y en especial a Kimbeerly Flores, quien ha sido señalada por coquetar con el actor Roberto Romano.”Ella no sería capaz de ser infiel. ella ama a su familia, sabe lo que tiene, pero a veces en los reality hay cosas que se dan.. creo que las cosas se ven diferentes”, opinó Tefi Valenzuela.

El reality show “La casa de los famosos” ya ha comenzado a mostrar las caras de su famosos en la intimidad. Esta semana Alicia Machado y Gaby Spanic dieron de qué hablar al mostrar su primer desacuerdo, pese a considerarse compatriotas y hermanas.

Todo comenzó con el reclamo de la actriz de “La usuarpadora” ya que Machado se expresó de ella como “La Spanic”, algo que ella consideró despectivo. “Tu eres una fiera y yo también”, le dijo la Miss Universo 2016 a su paisana, aunque esta no aceptó las disculpas y le pidió no utilizar ese lenguaje.

“Yo te considero mi hermana, no te dijo ´La Machado´”, le aclaró Spanic. Al mismo tiempo, le criticó por siempre tratar de imponer su opinión y no respetar las decisiones y la vida de los demás, algo que dejó sin palabras a la exmodelo.

Alicia Machado además ha estado en el ojo del huracán por un supuesto romance con Roberto Romano, quien se vio coquetando con Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna. La ex Miss Universo y el actor se vieron entre sábadas, conversando y entre coqueteos.

Cupido parece estar haciendo de las suyas en “La casa de los famosos”, pues Verónica Montes y Jorge Aravena también se alejaron a la pequeña habitación para fumadores, cuando en realidad decidieron besarse.

