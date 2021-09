Thalía vuelve a romper TikTok con increíble challenge en pijama

Si hay algo que ama Thalía es a las redes sociales. La mexicana disfruta cada foto, video y baile que hace para conectar con sus seguidores. Esta vez la estrella cautivó con una transición espectacular para promocionar su nueva colección de pijamas. “¡Estoy enamorada de mi nueva colección! 🐆🌸 ¡No me decido por una! ¿Cuál diseño va más con tu estilo? 💕”, se lee junto al clip.

En el video de TikTok Thalía sigue el challenge del cambio de outfit. Mientras se seca el cabello, comienza a lanzar las pijamas al suelo, y se va transformando en su pasarela. La mayoría de los conjuntos son de pantalón largo, y otra variedad de short; las prendas son estampadas y resaltan la belleza natural de Thalía, quien aparece sin maquillaje.

La espontaneidad de Thalía es tan bien recibida que los comentarios y aplausos no se hicieron esperar en su publicación. “Reina del Pop Latino, Reina de México y Reina de la Edición de Video”, comentó un fanático mientras que otro escribió “Love it! Me da ganas de hacer el mío, tengo toda la colección”.

Thalía celebró sus 50 años llena de regalos y colores

“Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas”, comenzó a describir Thalía junto a una serie de fotografías que engalanaba su cumpleaños número 50. “Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman” continuó.

Varias bolsas de lujosos regalos de Dolce & Gabbana y Betteridge fueron parte del fondo que acompañó a la mexicana entre globos, un traje de baño a juego con los tonos decorativos, a pie de la piscina, con tacones amarillos y lentes de sol rosados, su cabello totalmente amarrado en una coleta y su mejor accesorio: su sonrisa.