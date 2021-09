El alto sentido de la moda de Salma Hayek a sus atractivos 55 años

La sensualidad de Salma Hayek no es un secreto. La actriz y productora, que recién cumplió 55 años, ha pasado las últimas tres décadas como una de las actrices más sexys del mundo, pero eso es solo una parte de su historia. Su interés por el estilo fue evidente desde el principio. En los años 90, Hayek jugó con su lado vampírico, adoptando siluetas atrevidas y modas conscientes del cuerpo. Al comienzo de su carrera, la actriz tuvo que desarrollar estos looks inventivos de forma independiente, ya que muchas marcas de lujo no iban a vestirla.

“Tuve problemas para conseguir ropa y no podía pagarla por mi cuenta”, le dijo a Vogue en 2020. “Las otras chicas estaban haciendo que la gente les prestara ropa, pero nadie pensó que un mexicano se quedaría, entonces ¿por qué? dame un vestido. Las cosas han cambiado mucho desde entonces.”

Los diseñadores se pusieron de acuerdo con el programa cuando la estrella ascendió gracias a las actuaciones innovadoras en “From Dusk Till Dawn”. Para cuando llegó la Met Gala de 1997, se robó el espectáculo en la alfombra roja con un traje de Versace que consolidó su estatus como estrella del estilo.

Salma Hayek resalta los detalles de cada prenda

A menudo, los atuendos de Hayek tienen que ver con los detalles. A veces, el punto focal está en el tejido de la tela, como el bordado de pavo real en el vestido de cóctel de Alexander McQueen que eligió para una vista previa de la exposición del trabajo de McQueen en Londres. Con frecuencia confía en toques finales inesperados, ya sean flores frescas en su cabello o una Tiara Cartier.

Incluso ha usado su ropa para mostrar a sus mascotas: la imagen de su perro Diva se abrió paso en el vestido de lentejuelas estilo tapiz que Joseph Altuzarra diseñó para la Met Gala 2018. Como el esposo de Hayek es el CEO de Kering, François-Henri Pinault, la moda es el negocio familiar y la pareja elegante es un elemento fijo en la primera fila durante las colecciones europeas.