Kourtney Kardashian y Travis Barker comparten un beso apasionado en la Torre Eiffel

La pareja del momento, Kourtney Kardashian y Travis Barker, continuán su viaje romántico por Europa, con una pareja en la Torre Eiffel, uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad del amor: París. Es otra de las paradas de los tortolitos luego de pasearse por la hermosa Venecia, Italia.

La socialité apareció en la imagen filtrada en las redes sociales, a los brazos del baterista de Blink-182, con quien comenzó a salir desde febrero de 2021. Ambos se conocían desde hace años e incluso fueron vecinos, pero Cupido decidió flecharlos tiempo después.

@travisbarker

Kardashian y Barker lucen más felices que nunca, y una vez no pudieron quitarse las manos de encima, con caricias y besos apasionados frente a la Torre Eiffel, uno de los destinos ideales para los enamorados. Las miradas de todos se posaron sobre la pareja que ha estado en el ojo del huracán tras los supuestos comentarios de Scott Disick.

@travisbarker

El empresario y expareja de Kourtney Kardashian habría intercambiado mensajes con otro ex de la famosa, el modelo Younes Bendjima. Para muchos, esta nueva sesión de fotos cariñosas parece ser la respuesta más sabia y contundente de la famosa.

En los textos filtrados, Scott Disick se habría burlado de su expareja y madre de sus hijos, aludiendo a las fotografías que ella misma ha publicado en las redes sociales. Entre estas donde apareción besando a Travis en un yate en Sestri Levante, Italia.

Disick buscaría apoyo en el otro ex de Kourtney, ya que según fuentes cercanas, la rapidez con la que avanza la relación de Travis y Kourney le parece tan preocupante como dolorosa. Y aunque el empresario ha intentado rehacer su vida con otras parejas famosas, todo parece indicar que no ha podido olvidar a la socialité.

@kourtneykardash

“Esta chica está bien????? Bro, como es esto, en el medio de Italia”, escribió el padre de los hijos de Kourtney a Bendjima a través de un mensaje privado en Instagram. Pero este no siguió el juego y le contestó: “No me importa mientras ella sea feliz. PD: No soy tu hermano”.

Para sorpresa de muchos, el modelo de 28 años agregó una fotografía de su conversación en su historia en Instagram, dejando al descubierto . “Mantén la misma energía que tenías por mi en público, en privado”, citó Bendjima en sus redes sociales.

La famosa y Disick fueron pareja por más de un década y procrearon a tres hijos. Su convivencia y parte de la crisis que los llevó a separarse en más de un oportunidad se vivieron en el popular reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se muestran cada vez más enamorados. Cercanos incluso no descartan los próximos planes de boda ya que ambos han admitido su deseo de formar una familia juntos con los hijos procreados en sus relaciones pasadas.

La pareja dio los primeros indicios de su amor en un escapada romántica a Palm Spring donde compartieron en la lujosa mansión de la matriarca de las Kardashian, Kriss Jenner. El mismo paisaje fotografiado y compartida casi al mismo tiempo, fue la primera prueba de que el amor estaba surgiendo.

“Para siempre no es suficiente”, escribió Travis en su reciente publicación en Instagram desde París. Cientos de elogios se sumaron a la imagen, con felictaciones y buenos deseos para ellos. Uno de los mensajes fue escrito por la actriz Megan Fox, quien ha hecho amistad con Kourtney e incluso ha compartido varias salidas en parejas con su novio, el músico Machine Gun Kelly.

