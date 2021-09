Esta es la razón por la que Ninel Conde podría ir a la cárcel

Ninel Conde podría ser privada de libertad tras la fuga de su esposo, Larry Ramos, quien cumplía arresto domiciliario en Estados Unidos.

Ninel Conde y Larry Ramos unieron sus vidas en octubre de 2020, en medio de la pandemia por covid-19. A partir de ese momento las polémicas entorno a la relación iniciaron. Al momento de su casamiento, en medio de las críticas por realizar un festejo durante una emergencia sanitaria; el novio estaba bajo investigaciones por fraude.

El empresario colombiano fue demandado por personas de diferentes lugares, como Miami, España, Nueva York y Venezuela. La suma de la estafa ascendió a los 22 millones de dólares.

Durante los premios Latin American Music Awards, que se llevó a cabo en el estado de Florida, Larry Ramos fue arrestado. El pasado 1 de septiembre, el esposo de Ninel Conde, rompió el grillete electrónico correspondiente a su arresto domiciliario, lo que activó las alarmas de búsqueda en los 50 estados del país norteamericano.

Ninel Conde fue la primera en alertar a la policía luego de darse cuenta de la fuga de Larry Ramos. Aunque aún se desconoce su paradero, la exhaustiva búsqueda sigue en pie.

En medio de todo el revuelo, muchos han señalado a la cantante de colaborar con el escape de su esposo; pero ella fue interrogada por los detectives que se acercaron al departamento de Larry, desde donde Ninel realizó la llamada a las autoridades.

En la actualidad, Ramos está siendo buscado directamente por el FBI, quienes han asegurado que en los próximos días darán con el paradero del esposo de Ninel.

El pasado jueves, algunos de los conductores del programa matutino ‘Hoy’, aseguraron que Ninel Conde podría enfrentarse a graves problemas con las autoridades al ser la última persona con la que Larry tuvo contacto. Se estima, que la cantante pueda recibir entre cinco y diez años de cárcel si la declaran culpable de complicidad.

Entre algunos de los detallas que revelaron los conductores, se dijo que Ramos prefirió quitarse el grillete luego de que le notificaran que sería traslado a una prisión. Tras el arresto, el empresario quedó en libertad bajo fianza y tenía prohibido dejar la ciudad de Miami.

Varios de los denunciantes al conocer la fuga del empresario colombiano, pidieron protección al estado por miedo a que Ramos tome represalias en su contra.

Por otro lado, en medio de la controversia, Ninel Conde aseguró que su relación es 100% sentimental y que no está al tanto de los negocios de su pareja. “La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades: en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”, manifestó el abogado de la cantante en un comunicado.

“Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”, añadió el abogado.

Alejandra Guzmán es otras de las artistas involucradas en el problema, ya que Ramos utilizaba su nombre para convencer a varias personas de participar en el negocio y generar confianza al ser una figura conocida. Es por eso que la cantante mexicana decidió iniciar un proceso legal en su contra.

Con información de El Heraldo de México

