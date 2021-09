Christina Aguilera deja poco a la imaginación en nuevas sexys fotos

La estrella Christina Aguilera disparó las temperaturas al compartir fotos consecutivas en topless con sus seguidores de Instagram. La cantante posó frente a su tocador de maquillaje con su largo cabello rubio platino cayendo por su amplio pecho. La creadora de éxitos de “Genie In A Bottle” posó por primera vez con el pulgar metido en el bolsillo de sus jeans mientras miraba sensualmente a la cámara.

Su rostro estaba impecablemente maquillado para la sesión en casa, con su maquillador vestido sus párpados con un movimiento de ojo de gato y su puchero con una generosa cantidad de lápiz labial nude. Para la segunda instantánea en su presentación de diapositivas de Instagram, Christina Aguilera posó con las manos en el cabello, que se usó en un medio y se peinó en ondas sueltas.

Descansando en su tocador había una vela encendida, así como la bolsa de maquillaje y varios pinceles de maquillaje, presumiblemente utilizados para crear su glamoroso look. La cantante de “Stronger” aparentemente compartió las sugerentes instantáneas para promocionar su próxima aparición en el LadyLand el 11 de septiembre. “Una semana hasta @ladylandfestival ✨Quién va a estar allí?”, subtituló su publicación. Christina encabeza el “Festival de Música Queer al aire libre”, que también contará con apariciones de Carolina Polachek y la estrella de Drag Race Aquaria.

“Genie In a Bottle” arribó a su aniversario recientemente

Christina celebró hace unos días el 22 aniversario del lanzamiento de su álbum debut homónimo, que fue lanzado en 1999. La cantante conmemoró la ocasión especial compartiendo un video en su cuenta de Instagram, donde enumeró algunos de los logros del lanzamiento. Su primer sencillo, “Genie In A Bottle”, fue notablemente doble platino después de que se puso a disposición del público.

Las dos siguientes canciones, “Come On Over (All I Want Is You)” y “What A Girl Wants”, fueron platino después de sus respectivos debuts. Tras su lanzamiento, el álbum homónimo de Aguilera recibió críticas generalmente positivas de los oyentes, muchos de los cuales elogiaron sus habilidades de canto y los valores de producción del proyecto en general.