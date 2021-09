Asi lucía Jlo en su primer video musical

Hace 22 años Jennifer Lopez se catapultó a la fama con el video de “If you had my love”

Jennifer Lopez es una de las artistas más aclamadas del mundo de la música y de la actuación. A lo largo de su carrera, la cantante ha logrado grandes éxitos que la han posicionado por más de tres décadas en la industria artística.

A finales de los años 80, Jlo ya había iniciado su trayectoria en el cine y la televisión. Fue en 1999 a sus 30 años cuando lanzó su primer sencillo, titulado “If you had my love” que se posicionó en el primer puesto del Billboard Hot 100.

Jlo luce fantástica a sus 52 años – Foto: Instagram @jlo

En su primer video la actriz presumió su lado latino con diferentes outfits en blanco. El reconocido actor estadounidense Adam Rodríguez, recordado por su participación en “CSI Miami” o en “Jane the Virgen”, formó parte de la producción en el papel de un hombre obsesivo que no perdía de vista a la cantante a través de unas cámaras de seguridad.

Aunque ya han pasado 22 años, es asombroso como la cantante se ha conservado casi igual a sus 52 años. Jennifer Lopez ha demostrado a lo largo de su carrera su compromiso con el cuidado de su cuerpo. No solo tiene una estricta rutina de entrenamiento, también ha compartido el cuidado de su piel con Jlo Beauty, su propia marca de skincare.

Jennifer Lopez estrenó el aclamado video cuando tenía 30 años –

Foto: Youtube

Para ser su primer video la cantante se ganó la cámara con su imponente presencia. En la estética podemos ver un equilibrio entre los diferentes estilos de los 90 y 2000. La llegada del nuevo milenio estuvo caracterizada por gamas metálicas y azules presentes en el videoclip.

Andrea Lieberman, la estilista de la cantante en esa época, reveló que al ser su primero video musical, la intensión era que transmitiera su poder como artista. “En aquella época, el vídeo nos parecía crucial para poder establecerla en la música y empezar a crearle un estilo como artista”, comentó. “Intentábamos definir cada aspecto de esos elementos que tanto entonces como ahora la hacen tan única. No es un único personaje, tiene profundidad y riqueza”, añadió posteriormente Lieberman

En su primer video la cantante ya derrochaba su gran talento –

Foto: Youtube

A lo largo de la pieza audiovisual la cantante derrocha diferente outfits en colores claros, desde pantalones holgados, suéteres, croptops, vestidos, entre otros. Desde ese momento Jennifer demostró su gran versatilidad, tanto en la moda y como artista.

Sin embargo, Jlo no abandonó su toque urbano en “If you had my love”, en la parte más movida de la canción la cantante se conectó con sus raíces latinas y se transformó con un look más informal con un pantalón cargo azul, un top negro ceñido al cuerpo y unos tenis

Durante el video la cantante presumió diferentes estilos –

Foto: Pinterest

“Las zapatillas son unas AirMax!”, reveló Lieberman. “Creo que el pantalón cargo era de Ralph Lauren y el vestido de Versace”.

Finalmente uno los detalles más característicos de la cantante aún en la actualidad son los populares pendientes de aro, que desde el inició se convirtieron en uno de sus icónicos accesorios.

