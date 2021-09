“La desalmada”: Octavio y Rafael se enfrentan por Fernanda

Livia Brito y José Ron se han convertido en la pareja favotita con su interpretación en la telenovela “La desalmada“, transmitida por Telemundo. La historia de amor y venganza de los personajes “Fernanda” y “Rafael” se acerca a su final con varios momentos cumbres que asombran a la audiencia.

Los protagonistas se rinde ante el amor que han sentido desde que se conocieron en medio de la venganza de Fernanda contra los Toscano. El villano Octavio ha jurado que hará suya a la joven de la cual está obsecionado desde que abusó de ella y asesinó a Santiago.

Pero un importante anuncio de su hijo Rafael lo hará estallar del enojo. “Hijo, abres los ojos, esa mujer te va a hacer sufrir mucho”, le dijo Octavio pero Rafael, más enamorado que nunca, defiende su relación con Fernanda. “Hay muchas cosas que los separan… lo de ustedes es pura calentura, puro capricho”, le reclamó Octavio, el malvado de “La desalmada”.

Youtube

Para mayor sorpresa de Octavio Toscano (Eduardo Santamarina), Rafael tomó de las manos a Fernanda y le anunció: “Mi futuro está decidido, me voy a casar con Fernanda”. La tension llegó al máximo cuando Octavio se lanza encima de Rafael y le llama “blandengue”.

“Me dijiste que nunca ibas a volver con ella. Eres un fracaso de hijo, aunque se a golpes te voy a hacer entender que estás equivocado”, le gritó. Rafael tomó fuerzas y de frente dijo estar dispuesto a que lo golpeara, sin temor.

Youtube

“No le tengo miedo al gran Octavio Toscano”, ante lo cual el padre lo golpeó con toda su fuerza. Este se recupera y tras levantarse del piso le exclamó: “No te respondo como debería porque eres mi padre, pero por más que me maltes a golpes no vas a lograr que me aleje de Fernanda”.

Rafael y Fernanda hicieron las paces y abrieron su corazón. Ambos decidieron dejar lo malo atrás y darle una oportunidad al amor que siente. “Mientras tu yo estemos claros en nuestra decisión no me importa lo que piensen los demás, y eso incluye a mi familia”, le dijo Toscano.

Rafael le ha pedido a Fernanda matrimonio. Ella aceptó enamorada aunque siente culpabilidad pues se unirá al hijo de su mayor enemigo y quien asesinó a su anterior esposo, Santiago, en plena noche de bodas. “Yo ya estoy pensando en cómo serán nuestros hijos”, dijo Rafael en una cena romántica.

Instagram @desalmadatv

Ella parece sincerarse y le aseguró que aunque hizo planes sobre su familia, algo horrible le arruinó el que sería el día más feliz en su vida. Rafael se mostró extrañado y empezó a preguntar sobre el pasado de Fernanda, algo que ella se ha negado a confesar.

“No insistas, me pongo muy mal cuando recuerdo eso”, le contestó, pero Rafael es insistente. “Ahora me tienes a mí, y si me lo compartes te puedo ayudar para que no te duela tanto. Ella sentenció. “Algún día te vas a enterar de todo, y entonces vas a comprender tantas cosas sobre mí”.

“La desalmada” se ha convertido en la telenovela favorita en la pantalla mexicana. Sus actores se despidieron de sus personajes al culminar las grabaciones, algunos de manera emotiva.

José Ron compartió un extenso mensaje donde agradeció la oportunidad a El Guero Castro, productor del melodrama. Entre abrazos dejó correr algunas lágrimas. “Qué paradoja: de pronto se queda uno vacío

aunque muy completo por dentro… No nos enseñan a despedirnos de nuestros personajes”.

Livia Brito también agradeció al equipo. “… sin todos ustedes no hubiera sido posible.Gracias, directores de escena, directores de cámaras, actores, producción, técnicos, camarógrafos, diseñad ores, utileria, maquillistas, peinadores”.

TE PUEDE INTERESAR: