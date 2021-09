Encuentran sin vida a Michael K. Williams, actor de la serie The wire

El actor estadounidense Michael K. Williams, conocido por su personaje de Omar Little en la serie de televisión The Wire (Los vigilantes) de HBO, fue hallado sin vida en su departamento de Brooklyn, en Nueva York.

Autoridades señalaron que el cuerpo del actor fue encontrado por uno de sus familiares.

Y agregaron que en el departamento se encontraron objetos asociados al uso de drogas, por lo que una de las hipótesis sobre su muerte, apunta a que podría ser una sobredosis, posiblemente, por heroína o fentanilo; según fuentes policiales citadas por el diario New York Post.

La investigación preliminar descarta un asesinato o un intento de robo en su domicilio. “No hay entrada forzada. El apartamento está en orden”, indicaron las autoridades.

HBO

The wire: William estaba nominado all Emmy

El originario de Flatbush, está nominado al premio Emmy 2021 como mejor actor de reparto por Lovecraft Country, era famoso por su papel de Omar Little en The Wire y de Chalky White en Boardwalk Empire.

Su lucha contra los drogas no era nueva, a lo largo de los años, incluso durante el rodaje de The Wire, habló de sus adicción. Señaló que meterse en el papel de Little, que roba a los traficantes de drogas, lo afectó en la vida real.

En 2016 dijo a NPR que una vez se topó con una iglesia en Nueva Jersey buscando desesperadamente ayuda para su adicción.

“Estaba drogado. … Estaba en peligro de destruir todo por lo que había trabajado tan duro, y entré por esas puertas, y conocí a un hombre que ni siquiera había oído hablar de The Wire, mucho menos lo había visto ”, dijo, refiriéndose a la pastor.

“Escribí mi nombre completo, Michael Kenneth Williams, y en la oficina, [el pastor] se da la vuelta y dice: ‘¿Cómo quieres que te llamen, hombre?’. Le dije: ‘Bueno, ya sabes, mi nombre es Michael, pero podría ser Mike ‘. Él dice,’ ¿Por qué todos dicen, ‘Omar, Omar está en problemas?’ ”Y yo estaba como, ‘Oh, este tipo no tiene ni idea [sobre el programa]’”. Dijo Williams.

