Así fue el enfrentamiento entre Octavio y Rafael en “La Desalmada”

Un verdadero tormento está viviendo la familia Toscano debido a la decisión que tomó Rafael de casarse con Fernanda. El capítulo 46 de “La desalmada” dio lugar a otro duro enfrentamiento entre padre e hijo, y donde ambos están dispuestos a lo que sea.

Fernanda Linares le ha robado el corazón a Rafael Toscano, pero su padre don Octavio no es capaz de soportar la idea de que su hijo quiera casarse con ella. Lo que Rafael no sabe es que su padre asesinó al esposo de Fernanda en el pasado y además, uno de sus hombres abusó de ella la misma noche del asesinato. Todo el trágico incidente ocurrió durante su noche de bodas.

Desde que los protagonistas coincidieron por primera en la telenovela que está generando buenos resultados en audiencia actualmente a través del canal Las Estrellas, los problemas han ido pasando uno tras otros, pero finalmente ambos han decidido dar el paso para casarse.

Rafael estuvo muy cerca de casarse con Isabela, pero no fue sino hasta el momento de la ceremonia en la iglesia que este decidió no contraer matrimonio con ella. Y aunque sintió culpa por lo ocurrido, en ningún momento dudó en salir a buscar a Fernanda para decirle que era a ella a quien amaba y la persona con la que quería compartir su vida.

Sus padres respetaron la decisión de no aceptar casarse con Isabela sin saber que todo lo había hecho por estar enamorado de otra mujer.

Desde que Octavio supo de que su hijo se había enamorado de Fernanda, varios enfrentamientos han protagonizado desde entonces. Ni siquiera se le asoma por la cabeza la idea de ver casado a Rafael con Fernanda y es por eso que lo ha desafiado a muerte.

El duro enfrentamiento entre Octavio y Rafael en La desalmada

Todo ocurrió poco después de haberse peleado por el tema de Fernanda. Toscano padre golpeó a su hijo dejándole unas marcas en su rostro. Leticia sorprendido cuando supo lo que su esposo había hecho, ya que fue el propio Rafael quien le contó.

El protagonista lleno de irá le reclamó a su padre que estaba cansado de hacer lo que él siempre quería y que si antes no habían tenido problemas era porque siempre hizo lo que le exigía para evitar problemas entre ellos.

Su madre estaba en medio de la situación cuando ambos se estaba gritando de todo. Octavio estaba frustrado por el comportamiento de su hijo, y al mismo tiempo le dijo que para casarse con Fernanda tendría que hacerlo sobre su cadáver.

Leticia se interpuso siempre para que Octavio no golpeara nuevamente a Rafael mientras este no paraba de exigir que entendiera su decisión. Le dijo que no estaba pidiendo su permiso y que solo les estaba avisando.

Por otro lado, Fernanda sabe que Rafael es un buen hombre y al igual que él está enamorada, pero la principal razón por la que quiere casarse es para estar más cerca de Octavio.

Vengarse del hombre que le quitó a su esposo y destruyó su vida es lo más importante para ella y ni siquiera el sentimiento que siente hacia Rafael podrá detener su plan de hacer justicia por sus propios medios.

