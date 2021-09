A veces solemos experimentar malos momentos que se convierten en experiencias traumáticas de por vida. El actor Raúl Araiza, quien interpreta a Luis Vázquez en “La desalmada“, habló para el programa televisivo Miembros al aire y relató cómo vivió la angustia más grande de su vida.

Raúl Araiza contó lo difícil que fue para él cuando su hermano Armando casi pierde la vida al caer de 12 metros de altura. Esto sucedió cuando ambos estaban jovencitos y sus padres ya estaban divorciados.

El actor dijo que él había salido aquel día y su hermano se había quedado porque no se estaba sintiendo bien. Los dos se encontraban solos en casa y cuando Raúl regresó ocurrió el trágico accidente.

Raúl Araiza, de “La desalmada”, confiesa el momento más angustiante de su vida

“Yo regreso y estoy durmiendo en mi cuarto y Armando estaba en el de mi mamá cuando de repente me encienden el suiche de la luz muy duro, no venía tan pedo, aunque había tomado, pero no veía nada y le digo ‘¿Qué te pasa cabr? Él estaba muy sacado, él no se debe acordar de esto, estaba muy fuera de sí, y yo dije ‘Qué pedo cabr‘ y se bajó corriendo”, relató Araiza a los presentadores del programa en presencia de su hermano.

“Son tres pisos más la terraza, entonces bajo y estaba agarrado de la reja en este delirio que tenía, él no se debe de acordar”, dijo el actor mientras miraba a su hermano. “Se vuelve a subir, me empuja, lo voy siguiendo y le digo ‘Ya cabr**, te voy a poner en tu madre’.

El intérprete de Luis Vázquez en “La desalmada” confesó que un principio pensó que su hermano había lanzado a alguien de la terraza porque una muchacha había subido después de él antes de escuchar el golpe de la caída.

“Se sube él, una muchacha y de último subo yo, pero de repente como ahí está la terraza y hay vidrios, entonces veo a la muchacha, yo creo que él la avienta, o sea yo no alcance a subir pero veo a la muchacha que se cruza, después oigo que se rompen los vidrios, pero luego escucho a la muchacha que dice ‘se cayó, se cayó'”.

Araiza aseguró no recordar el momento en que bajó, además dijo que su hermano se encontraba acostado sin movilidad alguna, pero en ese instante actuó muy frío.

“Yo actué muy frío (…) él traía una pijama de Star Wars y estaba ahí, yo le decía ‘gordo, gordo’, eso para mí ha sido un momento traumático y le pedía a Dios, le pedía que no se lo lleve, no aquí cabr***. Yo gritando le pegué sin querer al cuerpo y fue ahí cuando escupió sangre”.

Después de eso el actor dijo que llamó a su padre diciéndole todo lo que estaba pasando y cuando este llegó, no dejó que se le acercara, Araiza confesó haber estado en shock en ese momento, no quería que nadie lo moviera.

Luego cubrió a su hermano y poco después llegó la ambulancia para llevárselo. Por suerte todo quedó a atrás como una mal recuerdo y su hermano pudo sobrevivir a el trágico accidente.

