Cómo las nuevas canciones de “Cenicienta” de Amazon Prime le dan un toque diferente a la historia

La historia de “Cenicienta” podría ser una de las películas de cuentos de hadas que más versiones ha tenido. De hecho, el portal IMDB enumera veintidós producciones relativas a esta trama desde 1950. Y con tantos remakes, es difícil encontrar una manera de ser original, pero la directora Kay Cannon encontró su camino a través de la música para la versión de Amazon Prime.

“Cinderella”, protagonizada por Camila Cabello, es la película #1 en Amazon Prime! #CinderellaMovie pic.twitter.com/U3R0zCG8lz — Camila Cabello Paraguay (@PyCamilaCabello) September 4, 2021

En lugar de centrarse solo en la historia, Cannon se enfocó en el contenido musical para que el filme destacara de la demás. Es decir, la versión de Amazon Prime llevó la trama al siglo 21 al presentar música pop moderna. Una manera atractiva de mantener el cuento clásico fresco y agradable. Por eso te dejamos algunas de las mejores canciones de la película y cómo mejoraron los personajes y las situaciones.

Las mejores canciones de Cenicienta de Amazon Prime

“Million to One”

Million to One es una canción original, y es el corazón mismo de Cenicienta. Interpretada por Ella (Camila Cabello), muestra su compromiso con sí misma y sus sueños incluso frente a la adversidad. Su coro dice: “Si es de un millón a uno, seré esa. Y si es una oportunidad en la oscuridad, voy a ser el sol. Y simplemente no puedo permitirme estar equivocada. Incluso cuando tenga miedo van a saber mi nombre, sí, van a saber mi nombre”.

“Somebody to Love”

Respaldado por un coro de gospel convenientemente ubicado y algunos guardias de marcha y baile, el príncipe Robert (Nicholas Galitzine) ofrece una excelente versión de Somebody to Love de Queen.

El monarca sigue una orden de su padre de que encontrará una novia en el baile que se avecina, incluso si no la ama. Ese pensamiento preocupa a Robert, por lo que canta sobre encontrar desesperadamente una chica que pueda amar.

“Am I Wrong”

Cenicienta se trata de desafiar el status quo, y esta canción podría ser el himno más apropiado para su mensaje. Es un verdadero número grupal interpretado por todo el elenco en sus respectivos lugares mientras cada uno canta sobre su lucha personal.

Robert quiere casarse con Ella, pero es una plebeya. Ella quiere hacer algo de sí misma en el baile, pero a su madrastra (Idina Menzel) no le gusta la idea. Mientras tanto, la princesa Gwen (Tallulah Greive) se resiente de su incapacidad para contribuir al reino ya que es una niña, y a la reina Beatriz (Minnie Driver) no le gusta cómo su esposo, el rey Rowan (Pierce Brosnan), domina su poder sobre ella. Todos se preguntan qué hay de malo en el cambio.

“Shining Star”

Mientras Ella se va al baile, ella y Fab G (Billy Porter) cantan la letra clásica de Earth, Wind & Fire, “eres una estrella brillante, no importa quién seas. Brillando para ver lo que realmente puedes ser”. Mientras tanto, los tres ratones (James Corden, James Acaster y Romesh Ranganathan) actúan como cantantes de fondo y proporcionan una escena cómica.

“Whatta Man” / “Seven Nation Army”

Esta mezcla de canciones de Salt-N-Pepa y The White Stripes ocurre al comienzo del baile, y más que cualquier otro número en la película, es un número para bailar. Todas las chicas están cantando sobre “qué poderoso buen hombre” es el príncipe Robert y tratando de llamar su atención.

Mientras tanto, él ya ha decidido que solo quiere a Ella para que sea su novia, por lo que está confiado a “luchar contra todos” mientras las chicas bailan a su alrededor.

“Perfect”

Entrando en algo más moderno aún, la canción de amor del príncipe Robert para Ella es Perfect de Ed Sheeran. Juntos, interpretan un dúo del tema mientras se encuentran en el centro del salón de baile mientras danzan al ritmo de la pieza.

