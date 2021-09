Karol G rompe en llanto en sus Instagram Stories y esta es la razón

La cantante Karol G se prepara para volver a los escenarios en su natal Colombia y rompe en llanto al agotar las entradas en solo horas. La intérprete de “Bichota” se tomó unos minutos, entre lágrimas y voz entrecortada, para agradecer a sus fanáticos y a su país por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera artística.

“Colombia siempre ha sido muy importante para mi… y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron”, comenzó diciendo Karol en sus Instagram Stories. “Me siento muy orgullosa… es muy bonito ver como la vida de los últimos 14 años que llevo de mi carrera ha evolucionado”.

“Estoy así porque no me dio tiempo de celebrar el primer sold out cuando ya teníamos el segundo…

Ojalá que todos los que están viendo este video se motiven un montón… Trabaja muy duro, que hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar… los amo mucho”, continuó diciendo Karol G sin poder ocultar su emoción.

¿Qué pasó entre Karol G y Shakira?

En una entrevista con el “Molusco Tv” en Puerto Rico, Karol G aclaró todo lo referente al supuesto rechazo de Shakira. “Yo alguna vez mandé una canción. No a ella, porque yo no la conozco. A su equipo, a su disquera, al medio que pudimos llegar más cerca y la respuesta fue negativa. Pero el día de mañana si tengo otra canción que yo quiera hacer con Shakira vuelvo y toco la puerta”, aseveró.

El tema fue el popular “Punto G”, donde menciona a su paisana colombiana. “En la canción yo digo ‘si andas con Shakira, JLo o Karol G’, entonces yo dije vamos a llamar a Shakira y si se presta la oportunidad pues llamamos a JLo y hacemos la canción. No estoy diciendo que esté a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que los artistas muy grandes también le dan oportunidades a nuevos artistas… así como un día le toqué la puerta a Nicky Minaj y me dijo que sí”.