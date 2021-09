MET Gala: Los diseños más sobresalientes de la historia

La MET Gala, el evento anual del mundo de la moda que reúne a grandes celebridades para desfilar por las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York, se transmitirá en vivo por primera vez en su historia.

Año con año, el primer lunes de mayo se convertía en el día más glamuroso del mundo con este gran show, no obstante, la edición de 2020 tuvo que cancelarse por la pandemia y en mayo de este año organizadores reagendaron la ceremonia para el lunes 13 de septiembre

Se prevé que esta edición de la MET Gala sea más íntima que ediciones anteriores. Y aunque poco se sabe acerca de los detalles, el evento organizado por Anna Wintour será presentado por Timothée Chalamet, Billie Eilish, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka. Los anfitriones honorarios serán, por supuesto, Anna Wintour, Adam Mosseri y Tom Ford

El tema de este año de la MET Gala se dividirá en dos: In America: A lexicon of Fashion y In America: An Anthology of Fashion. Les une el hilo conductor de la novela A Short History of An Idea de Witold Rybczynski, que tiene como premisa crear un hogar imaginario de valores positivos como la inclusión, placer, bienestar, pero también nostalgia y rebeldía.

Se espera que los invitados de este año sorprendan al mundo entero con grandes diseños, detalles, extravagancia, llegadas triunfales y un divertido panorama, como lo han hecho en ediciones anteriores. Aquí recordamos los más emblemáticos

Cher en la MET Gala

Con un diseño prácticamente transparente y rematado por plumas: así apareció la cantante Cher, junto al diseñador Bob Mackie, en la alfombra de la MET Gala de 1974, que por aquel entonces recibió el nombre de Romantic and Glamorous Hollywood Design.

Lady Gaga

Conocida por sus extravagantes atuendos, Lady Gaga volvió a convertirse en el centro de las miradas en una de sus apariciones más acertadas: la MET Gala de 2019, basada en la temática del ensayo de Susan Sontag, Notes of Camp. Hasta con cuatro estilismos apareció en la alfombra roja, como este largo vestido con cola en fucsia.

Lady Di

Fiel a su estilo reservado y elegante, la princesa Diana también acudió al Costume Institute Gala en su día con un vestido lencero en satén con encaje negro firmado por la prestigiosa firma Dior. Lo acompañó con un collar de perlas y unos stilettos cerrados de gamuza y medias al mismo tono, allá por 1996.

Rihanna

Si hay una imagen memorable del MET, esa fue la de Rihanna para la MET Gala de 2015. Ambientada en la temática de China a través del cristal, la cantante y ahora multimillonaria empresaria lució un vestido amarillo festoneado de piel de Guo Pei.

Es sabido que la de Barbados pertenece a una religión estética que hace de la sorpresa su razón de ser, incluso en su día a día



Katy Perry

Otra de las figuras que nunca pasa desapercibida es la cantante californiana Katy Perry. Si en 2019 se enfundó en una lámpara chandelier, en 2018 cuando la temática fue Cuerpos celestiales: moda e imaginario católico, la intérprete de Roar emuló a un ángel, con alas incluidas, en un vestido dorado de Versace.

Las alas fueron compuestas por cientos de plumas. El color dorado se centraba en los hombros, como si fuese una extensión natural del vestido, para luego tornarse al blanco. El atuendo lo completó una malla que cubría la prenda, unas botas over the knee a tono y el monumental accesorio.

