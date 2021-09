Ale Müller, de “Diseñando tu amor”, afirma que la actuación es como hacer terapia

“Diseñando tu amor” ha sido una buena oportunidad para Ale Müller demostrara el gran talento que tiene al darle vida a Nora, la hermana mala de la protagonista (Valentina), quien es interpretada por Gala Montes.

La telenovela de Televisa se encuentra en sus capítulos finales y Nora está muy cerca de ser descubierta. Sus mentiras y malos actos la han llevado a convertirse en la principal villana del melodrama que se transmite por “Las Estrellas.

Müller ha desempeñado un buen papel con su personaje en esta historia que cada vez se complica más y más, aunque Valentina ya ha comenzado a darse cuenta de la clase de hermana que tiene por todo el daño que le ha hecho sin importarle su sufrimiento.

La actriz tiene 23 años y desde muy pequeña se inició en el mundo de la actuación, pero “Diseñando tu amor” le ha dado la oportunidad de hacer su primer papel antagónico.

Ale Müller ha participado en diversas producciones y algunas de ellas fueron: Love Divina, Guerra de ídolos, Azul Montoya, Hoy voy a cambiar Claudia, Atrapada, Like, Juntos el corazón nunca se equivoca, y Preso No. 1.

“Actuar es como hacer terapia”: Ale Müller

La actriz ofreció una entrevista en exclusiva para el canal Las Estrellas en donde tuvo la oportunidad de hablar de lo que para ella significa la actuación y la forma en que la ayuda a sobrellevar los problemas.

“Actuar para mí es como una terapia y cuando llego aquí me olvido de todo lo que está pasando afuera, y obviamente me ha pasado mucho que tuve una discusión con alguien importante y tengo escenas, pero cuando estoy en el set me olvido de todo y estoy pensando en el personaje”, dijo.

La intérprete de Nora además confesó que actuar la relaja mucho. “Nunca he tenido gracias a Dios una pérdida muy fuerte y de tener que venir a grabar, no me ha pasado, pero sí que me he peleado y de que no me sentido bien y cosas así, esto lo sé separar muy bien y a mí me relaja mucho, hasta se me olvida después mi enojo. Es bueno para las personas que me hacen enojar porque hago mi escena y ya se me olvida”, aseguró la actriz.

“Diseñando tu amor”

El personaje que más ha dado de qué hablar en estos últimos días ha sido el que interpreta Ale Müller sin duda alguna. Nora está demostrando lo peor de ella en los episodios finales de la telenovela.

El engaño a la familia Vargas, el fraude a la empresa, la traición a su hermana Valentina y ahora el incendio a la casa de Guillermo, han mostrado el lado más cruel de Nora desde que se estrenó el melodrama.

Valentina hizo todo lo que estuvo en sus manos dejando de lado su felicidad para salvar a su hermana, pero la justicia llegará muy pronto y no habrá nada que pueda hacer para evitarlo.

