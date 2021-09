Hailey Baldwin revela algunos de sus mayores fracasos en la moda

La esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin, está mirando hacia atrás en algunos de sus atuendos más escalofriantes. La modelo de 24 años, que ha engalanado grandes pasarelas, dio un paseo por el carril de la memoria en un nuevo video de YouTube, reaccionando a algunos de sus mayores fracasos de moda.

“Hola, es Elsa de Frozen antes de que Frozen fuera Frozen… Esto tiene muchas cosas mal. Permítanme tomar notas muy rápido… De acuerdo, el zapato negro con el vestido totalmente blanco es realmente, realmente, realmente un crimen. Se supone que la longitud del vestido que se arrastra por el suelo no debe suceder, en absoluto”, dijo Hailey en su canal de Youtube.

“Se ajusta horriblemente, este vestido, en tantos lugares diferentes. Quiero decir, el maquillaje de ojos oscuros, la trenza. Es como si todo esto no estuviera pensado, no tiene ningún sentido en absoluto… Estoy decepcionada con este look. Muy decepcionada de eso, y desearía que no existiera”, dijo Hailey.

Hailey Baldwin se decepciona de algunas decisiones de moda

“Cuando pienso en mis propios fracasos de moda, eso es lo que me viene a la mente”, explicó la modelo. El look al que se refiere se puede ver en la galería, y es de la Gala amfAR New York 2016. Lleva un vestido de Pamella Roland y joyas de Chopard. El look de Elsa de Frozen al que podría estar haciendo referencia es el vestido blanco de “Show Yourself” en Frozen II, que salió en 2019.

Recordemos que la rubia modelo es esposa del cantante Justin Bieber, y éste defiende su nicho de amor a capa y espada. Hace varias semanas el canadiense fue capturado en video mientras le respondía a unas fanáticas que lo esperaban en la puerta de su casa. “Te escucho… Esta es mi casa. Ustedes saben a lo que me refiero. Aquí es donde vivo. Y no aprecio que ustedes estén aquí… Ustedes pueden estar en cualquier otro lugar… ¿Sabes al final de la noche cuando llegas a casa y quieres relajarte? Este es mi espacio para hacer eso. Así que agradecería que ustedes pudieran irse”.