Kendall Jenner se va de pase en su nuevo Ferrari negro

La celebridad Kendall Jenner recientemente se robó la atención cuando salió de paseo en un auto impresionante. La estrella de Keeping Up with the Kardashians tomó el volante de un Ferrari negro mientras vestía una camiseta sin mangas y leggins negros. También llevaba calcetines blancos, zapatillas blancas y negras, una máscara facial negra y una gorra de béisbol de los Yankees de Nueva York.

Antes de que Kendall fuera noticia por estar en un Ferrari, fue a cenar con un top y una falda negros el 1 de septiembre. La elección sin mangas se ajustaba a sus curvas y la combinó con zapatos de estilo sandalia negra. También sostenía una botella de su propia marca de tequila, 818, mientras las cámaras parpadeaban durante su paseo fuera del restaurante de Hollywood.

La salida se produjo después de que ella disfrutara de unas vacaciones de fin de verano en Italia con su novio Devin Booker. También conoció recientemente a su abuela por primera vez y el lindo intercambio se mostró en un videoclip que se filtró a través de Internet.

Kendall Jenner se sintió a gusto con la abuela de Devin Booker

En el clip, se puede escuchar a la modelo preguntando a la abuela de Devin cómo está, y luego ella le dice que fue “tan agradable” conocerla. Conocer a los miembros de la familia definitivamente podría ser una indicación de que las cosas se están poniendo serias entre Kendall y Devin. Los enamorados hicieron oficial su romance en Instagram en febrero y celebraron su primer aniversario en junio.

Aunque han confirmado que están saliendo, todavía les gusta mantener las cosas lo más privadas posible. “Ella generalmente es una persona privada, pero su relación con él es tan especial para ella que quiere mostrarlo”, reveló una fuente de Hollywood Reporter.