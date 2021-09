Shawn Mendes se ve muy bien en nuevas fotos de su viaje a Nueva York

¡Shawn Mendes luce en forma durante su viaje a la ciudad de Nueva York! El cantante de 23 años fue visto con una camiseta blanca sin mangas y pantalones cortos negros mientras salía del gimnasio. La noche anterior, la novia de Shawn, Camila Cabello, fue vista llegando a la Gran Manzana con su madre, por lo que se presume hará más promoción para “Cenicienta” mientras esté en la ciudad.

La semana pasada, Shawn salió a la alfombra roja con Camila para el estreno en Miami de la película, que ahora se transmite en Amazon Prime Video. “Felicitaciones mi amor, estoy muy orgulloso de ti. Nunca he visto a nadie trabajar tan duro como tú para aparecer todos los días y ser verdaderamente profesional, amable y auténtica. Te admiro mucho. Una película tan hermosa con un hermoso mensaje 🤍 te amo mi vida”, publicó Shawn después del evento.

Durante esta premiere, Shawn con una camisa negra transparente que resaltaba su pecho con un cuello en V escotado, a juego con un pantalón de cintura alta. La protagonista de la noche, Camila, se paseó por la alfombra con un crop top blanco y una falda de tul amarilla que se podía transformar en un pantalón para mayor comodidad de la artista una vez apagadas los luces de la purple carpet.

Camila Cabello desmiente compromiso con Shawn Mendes

Si bien la relación es sólida y una de las más tiernas del momento, Camila asegura que usa anillos como accesorios comunes y no sabe dónde va un anillo de compromiso. “Simplemente, juro por Dios que no sé en qué mano va un anillo de compromiso, así que a veces solo me pongo un anillo en mi dedo anular”, explicó la cantante durante una entrevista con The Tonight Show.

“De hecho, me gustaría que me iluminaran. ¿Cuál es la mano de compromiso? Porque no lo sé. Mis padres están casados y ambos perdieron sus anillos, así que mi mamá tampoco pudo decírmelo”, continuó diciendo la también cantante mientras miraban su TikTok bailando su hit “Don´t Go Yet” con el challenge.