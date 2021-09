¿Por‌ ‌qué‌ ‌la‌ ‌ausencia‌ ‌de‌ ‌Will‌ ‌Smith‌ ‌en‌ el‌ ‌reboot‌ ‌de‌ ‌El‌ ‌Príncipe‌ ‌del‌ ‌Rap ‌ positiva‌ ‌para‌ ‌la‌ ‌serie?

La noticia de que el próximo reboot de “El Príncipe del Rap” no contará con la aparición de Will Smith en su icónico papel ha traído cierta controversia al tema, dejando a varios de los fanáticos decepcionados. Sin embargo, para la nueva versión de la exitosa sitcom de los 90 podría ser algo positivo, a pesar de lo que muchos de los seguidores nostálgicos piensen.

El programa en sí se basó en una versión ficticia de Smith viviendo con sus ricos tíos en el acaudalado barrio de Bel-Air. Los episodios frecuentemente contrastaban la inteligencia callejera de Smith con la sus privilegiados primos, especialmente Carlton. El programa rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la época, pero con una premisa diferente para el próximo reboot, la aparición de Will parece no ser necesaria.

¿Por qué la presencia de Will Smith opacaría el reboot de El Príncipe del Rap?

El Príncipe del Rap, tal como estaba en su primera encarnación, simplemente no funcionaría con nadie más en el papel principal. El hecho de que toda la premisa se basara en una versión ficticia del propio Will Smith significa que no tendría ningún sentido que alguien más estuviera involucrado.

Sin embargo, para que la nueva serie tenga éxito por sus propios méritos, es casi esencial que Smith no esté involucrado. Solo con un nuevo “príncipe” en el que centrarse este nuevo ciclo podría salir de la sombra del original y hacer algo nuevo e interesante con la historia, de lo contrario se vería eclipsado por la fama de Will.

Cuando la serie llegó por primera vez a las pantallas a finales de 1990, Smith todavía era un actor relativamente desconocido. La estrella era más conocida como rapero, habiendo disfrutado de un éxito modesto a finales de los años 80. Sin embargo, en el transcurso de las seis temporadas de la serie original, Will pasó de figura humilde en la música a superestrella de Hollywood.

Es por eso que la aparición de Will no haría más que opacar a los otros actores presentes dentro del reboot. Mientras que si se mantiene al margen detrás de cámaras, permitiría que las estrellas presentes en la serie brillen con luz propia, creando un nuevo éxito con la posibilidad de mover a la masas tal y como lo hizo la producción original.

Más claves para la ausencia de Will en el reboot

Además del hecho que podría opacar al resto del elenco, hay dos razones clave por las que reemplazar a Smith era una necesidad para la serie.

A diferencia del programa original, el reinicio, titulado Bel-Air, será un recuento mucho más dramático de la historia de El Príncipe del Rap. Dado este cambio de tono, contratar a un nuevo actor para el papel principal tiene mucho sentido. Ver a Smith tratar de llevar al personaje cómico en una nueva dirección sobria sería discordante en el mejor de los casos y francamente extraño en el peor.

La segunda consideración importante es la cronología de la serie. Dado que la nueva serie de Bel-Air se centrará en las raíces de Will antes de llegar a la comunidad elitista, no tiene sentido que Smith, de 52 años, vuelva a interpretar su personaje.

Visualmente, la idea de un actor que lucha por interpretar a un adolescente tres décadas después de asumir el papel por primera vez desharía cualquier sensación de drama que los showrunners están tratando de fomentar.

Al reemplazar a Smith por completo, pueden crear una historia completamente original que sigue siendo tan relevante como la serie original.

