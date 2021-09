¿Por qué Morfeo será interpretado por un actor diferente en la nueva película de “Matrix”?

Con el lanzamiento del tráiler de Matrix: Resurrection, la nueva entrega de esta saga de películas, se han confirmado diferentes detalles sobre lo que abordará la trama, además del aspecto de varios personajes, entre ellos el de Morfeo. En un giro de eventos, uno de los individuos más importantes ha sido reemplazado, dejando atrás a Laurence Fishburne para ser interpretado por Yahya Abdul-Mateen II.

Al principio los fanáticos de esta serie de películas había especulado que se trataba de una versión joven de Morfeo a modo de flashback, ya que tenía la misma apariencia, con sus gafas y su icónica cabeza afeitada. Ycon unas declaraciones de Yahya se confirmó que se trataba de este escenario. Sin embargo, la ausencia de Fishburne dejó a los seguidores de la historia consternados sobre por qué no regresó a representar el icónico papel.

¿Por qué Laurence Fishburne no repetirá su papel en Matrix: Resurrections?

A pesar que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss sí volverán a interpretar sus personajes nacidos en la primera película de Matrix, tal parece que Laurence Fishburne no tomará nuevamente la identidad de Morfeo porque la directora de la cuarta entrega, Lana Wachowski, no lo tomó en cuenta.

“No estoy en la próxima película de ‘Matrix’, y tendrías que preguntarle a Lana Wachowski por qué, porque no tengo una respuesta para eso”, dijo Fishburne al portal Collider.

A cada día que pasa, la resurrección de Matrix se hace más real y a la vez más irreal el que Lana Wachowski prescindiera de nuestros idolatrados Hugo Weaving y Laurence Fishburne…#MatrixResurrections pic.twitter.com/pppCUnqfcw — Liker (@LikerPlays) September 9, 2021

Pero a pesar de su exclusión en la película, el actor ha demostrado haberlo tomado con calma y no se ha manifestado de manera negativa ante su reemplazo. “Tal vez eso me haga escribir otra obra. Estoy buscando la bendición en eso. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial”, comentó Fishburne, además de comentar que le dejará tiempo para adelantar más de su trabajo como escritor.

Finalmente, en una entrevista con la revista Entertainment Tonight, el actor comentó que a pesar de que no aparecerá en la nueva entrega de Matrix, igualmente apoya la película y confía en que será un éxito. “No me han pedido que me una a ellos, lo cual está bien. Tengo la esperanza de que será maravillosa y satisfará al público y que a la gente le encantará”, concluyó.

Madre mía como se parece Yahya Abdul-Mateen II a Laurence FIshburne. Es Morfeo. pic.twitter.com/cAmVE4MZpm — Salvi Dafriend 🍂🎃 (@SalviHuerta) September 9, 2021

El papel de Morfeo en la nueva película

El papel de Morfeo como el liberador de Neo fue central para la primera película de Matrix, y teniendo en cuenta que la sinopsis oficial de Matrix Resurrections indica que seguirá a la primera película y no a “Recargado” y “Revoluciones”, la historia de este personaje será sin duda un elemento clave.

Y a pesar que Neo y Trinity lucen de la misma edad que sus actores, el hecho de que un actor más joven que Laurence Fishburne haya sido contratado para representar Morfeo indica que la edad y la apariencia del personaje son en realidad centrales para la trama y que es probable que la película entregue una historia de origen para el personaje o una especie de reinicio, o posiblemente incluso un poco de ambos.

¡VAMOS! Que ganas de ver la nueva película, la quiero ver pero yaaaaa!#Matrix #MatrixResurrections pic.twitter.com/WihoknI8P7 — 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐤 (@pereirapty) September 9, 2021

Al ser titulada como “Resurrecciones” apoya esta teoría, lo que implica un renacimiento dentro o fuera de Matrix. Si bien durante mucho tiempo se ha asumido que esto se aplica a la incapacidad de Neo y Trinity para recordarse mutuamente (o el mundo fuera de Matrix), es posible que también se extienda a Morfeo.

Y si bien hasta ahora lo único que se sabe es que Laurence Fishburne no fue solicitado para volver a hacer su papel de Morfeo, el tráiler de la película aparentemente confirma numerosas de las teorías prevalecientes con respecto a la participación de Abdul-Mateen II, incluido que desempeñará un papel similar a sacar a Neo de Matrix. Esto le dará al joven actor una oportunidad de abrirse paso en una franquicia de renombre.

