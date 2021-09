Arturo Chacón se pone el traje de charro para cantarle a México

Arturo Chacón se queda mirando la portada de su disco titulado De mi casa a tu casa en el que aparece con un traje de charro arriba de un caballo, y respira profundo para comenzar a hablar de lo orgulloso que está de interpretar la música mexicana.

“Hace mucho me autodenominé responsable de no olvidarme de dónde soy y también compartirlo. Con el disco no quería reinventar la rueda, solo que fuera con mi estilo”, mencionó el cantante originario de Sonora.

“Hemos escuchado esas canciones miles de veces… ¿cómo cambiar lo que está perfecto? No quise cambiar, sino que quise hacer mía la interpretación”.

Agregó, “por ejemplo, A mi manera, le agregué un verso más para cantar uno de los versos en inglés porque no sé cuando me habré dado cuenta, pero yo pensaba que era una canción mexicana, yo pensaba que era una ranchera y resulta que no”.

Por lo que decidió ponerle unos versos originales en inglés, “creo que le hace un poquito honor de donde viene y donde estoy ahora que vivo en Estados Unidos; tengo muchos fans que no hablan español y aún así nos escuchan cantar lo mexicano”.

Recorre el mundo con música

El mexicano está considerado entre los tenores más destacados de la actualidad.

Ha cantado en más de 20 países en las casas de ópera y salas de concierto más importantes como La Scala de Milán, Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Festival Hall de Londres, Teatro Real de Madrid, La Fenice de Venecia.

Además de Viena, Los Ángeles, San Francisco, Tokio y Shanghai, entre otros.

Comparte el valor de la historia

Durante la entrevista nos compartió cómo celebrará las Fiestas Patrias fuera de su país.

“Yo creo que todas las fiestas patrias de los últimos 20 años me han tocado afuera. Aquí en la familia, se ha vuelto ya una tradición hacer una carne asada y cuando hay la posibilidad de comprar cuetes compramos y cuando no, no (risas)”, reveló Arturo Chacón.

El artista suele contarle historias a su hijo con la intención de acercarle el pasado de México.

“Quiero contarle la historia del porqué lucharon los héroes de la Independencia por liberar al país, cuáles eran sus ideales, de dónde nacía esto, por qué era tan honroso que lucharan así. Todo para que sepa que no nada más son cuetes, canciones y fiesta, es un recordatorio de un sacrificio muy grande de una personas que amaban mucho a su país”.

Arturo Chacón hace una reflexión sobre México

El tenor sigue con una serie de conciertos por varios países del mundo, pero antes de terminar la charla compartió una reflexión sobre lo positivo y negativo de ser mexicano.

“México siempre tendrá lo positivo de que somos gente que es muy luchadora, gente que no se da por vencida, que es ingeniosa, que siempre sale con una puntada, pero también sale al quite cuando es necesario, cuando hay una emergencia o una necesidad muy grande”.

Por otro lado señaló, “creo que a veces los mexicanos tomamos las cosas muy a la ligera y que muchas veces no nos preparamos y es algo que yo trato de enseñarle a mis alumnos, los preparo para lo que viene”.

22 canciones forman parte del disco De mi casa a tu casa que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Este disco es atemporal, es para todos los días. Las canciones están para tomarlas y hacerlas propias no solamente esta, porque la música mexicana es para todo momento”.

2005 Ganador del concurso de canto de Plácido Domingo, Operalia.

2015 concierto para los reyes de España en el Palacio Del Prado en Madrid.

2016 y 2017 interpretó el personaje de Alfredo en “La Traviata” en el Teatro de la Ópera de Roma donde fue dirigido por Sofía Coppola.

2018 presento su álbum con mariachi De México para el mundo”.

