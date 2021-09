Descubre el “lugar feliz” donde Danna Paola se relaja

La cantante mexicana Danna Paola se tomó un respiro para relajarse, en el que siempre ha sido su “lugar feliz”. El maravilloso mundo de Disney en Orlando fue el escenario para que Danna se reencontrara con su esencia y despejara un poco la mente frente a un año pesado para la artista. “Mi lugar feliz todo el tiempo”, comenzó escribiendo la cantante junto a la galería de fotos que compartió en Instagram.

“Después de meses tan duros, llegó un momento en que necesitaba olvidarme de todo, huir, salir de rutina, buscar inspiración en cosas, personas, lugares, olores, y buscar memorias emocionales que me regresaran a mi centro”, continuó desahogando la también actriz de “Élite” mientras sonreía frente al Castillo de Mickey Mouse en Disneyland.

“Puede leerse un poco superficial, pero realmente después de tanta 💩 este lugar siempre es necesario en mi lista, me regresa un poco de la ilusión y la inocencia que tenía ante la vida y las personas….”, concluyó Danna a pasearse por el parque, sonreír, bailar y recordar que solo quiere ser feliz.

Danna Paola confiesa que no tenía “amor propio”

Hace unos meses Danna Paola conversó con Yordi Rosado, donde entre risas, anécdotas y demás, reveló que “No tenía amor propio”.“Estaba haciendo una campaña de pelo…. Y me habla el que entonces era mi manager y me dice ‘oye, no sé cómo decirte esto. Pero hay que tener que hacer de nuevo el comercial o van a tener que cortar ciertas partes porque te ves gorda´”, narró la cantante.

“Me metieron ese gusanito en el que dije todo está mal… pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía…. no tenía propio… mi prioridad era verme bien. No cantar, no nada, era verme bien”, recordó la actriz y cantante que hoy resuena en las listas musicales con su éxito “Kaprichosa”.