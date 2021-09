¿Quién era el misterioso hombre que acompañó a Kim Kardashian a la Met Gala?

La socialité Kim Kardashian decidió no revelar no sólo su cuerpo, sino tampoco su rostro. Así como entró en el hotel hace tres días, cubierta completamente, también se presentó en el evento Met Gala, pero la noticia esta vez no fue su vestido, sino el compañero. Un hombre de hombros anchos, alto y de construcción similar a Kanye West, también completamente oculto en el traje.

La ex estrella de Keeping Up With the Kardashians pasó la cabeza con un atuendo negro de Balenciaga, que se completó con un pasamontañas sobre su cabeza, un jersey, medias y botas de tacón de aguja. De hecho, lo único visible era la cola de caballo de Kim, pero, incluso completamente cubierta, era innegablemente difícil confundir a la estrella.

Algunos especularon que era su ex esposo Kanye West, mientras que otros asumieron que era un amigo cercano como Jonathan Cheban. De cualquier manera, Kim se convirtió rápidamente en uno de los memes más compartidos de la Met Gala con comparaciones que incluyen Batman y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.

kim k has arrived at the met gala pic.twitter.com/67A7DO5Rkx — jv (@dictatorjackie) September 14, 2021

Después de las especulaciones, Page Six, dio a conocer que el acompañante de Kim fue Demna Gvasalia, el diseñador creativo de Balenciaga.

Kanye West le dio unfollow a Kim Kardashian

Sin embargo, el rapero Kanye West se está desligando oficialmente de Kim en las redes sociales. El músico ha dejado de seguir la cuenta en Instagram de su ex esposa, dejando su cuenta siguiendo a solo otras 14 personas. No está claro por qué decidió hacer el movimiento audaz ahora, pero se produce siete meses desde que ella solicitó el divorcio y de que compartieran en las fiestas de su nuevo álbum, “Donda”.

Recordemos, por otra parte, que el creador de “Jesus Walks” es quien le presentó a Kim a Demna, quien es el director creativa de Balenciaga, según TMZ, por lo que elegir un atuendo de él para la agitada noche definitivamente parece ser una forma de mostrar su apoyo a su ex.